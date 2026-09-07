KYK YURT SONUÇLARI 2026 (GSB YURT SONUÇ EKRANI) KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI 2026

KYK yurt sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında GSB yurt başvuruları e-Devlet üzerinden tamamlanırken, gözler şimdi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin güncel bir duyuru bulunmuyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacak. Sonuçlara ilişkin resmi bir bilgi geldiğinde detaylar güncellenecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuç tarihiyle ilgili resmi bir takvim paylaşılmadı.

Başvuruların ardından değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçların duyurulması bekleniyor. Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerindeki ilgili hizmet ekranı sonuçlar açısından takip edilebilecek resmi kanallar arasında yer alıyor.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti bulunuyor.

Sonuç sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapılarak ulaşılabilecek. Sistemde kimlik doğrulamasının ardından yurt başvuru sonucu görüntülenebilecek.