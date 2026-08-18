2026 YKS sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşen öğrenciler için şimdi de barınma telaşı başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesindeki yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuru takvimini araştırıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2026? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte mevcut bilgiler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak duyuruyla başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor.

2026 YKS kapsamında üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu takvim dikkate alındığında KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

Ancak bu tarihler henüz kesinleşmiş resmi başvuru tarihleri değil. Öğrencilerin başvuru sürecine ilişkin GSB ve KYGM tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

KYGM'nin resmi bilgilendirmesinde de yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından kurum tarafından belirlenen tarihlerde alındığı belirtiliyor.

İlk defa üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler ile öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin başvuruları aynı dönem içerisinde alınacak. Ek kontenjan, yatay geçiş, dikey geçiş ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik yurt başvuruları ise daha sonraki tarihlerde ayrıca gerçekleştirilecek.

GSB KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için GSB KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmış değil. KYGM'nin güncel duyurularında da 2026-2027 dönemi genel yurt başvurularının başladığına ilişkin bir tarih bulunmuyor.

Dolayısıyla sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde yer alan kesin tarih iddialarına resmi açıklama yapılıncaya kadar temkinli yaklaşılması gerekiyor. Başvuru takvimi açıklandığında GSB ve KYGM'nin resmi internet kanalları üzerinden duyuru yapılacak.

Geçtiğimiz dönemde KYGM'nin resmi sitesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yurt başvurularının 2 Eylül 2025 tarihinde başladığı görülüyor. Ancak önceki yılın takvimi, 2026 başvuruları için kesin tarih anlamına gelmiyor.

Öğrencilerin başvuru sürecinde özellikle KYGM'nin resmi duyurularını ve e-Devlet üzerindeki GSB Yurt Başvurusu hizmetini takip etmeleri önem taşıyor. e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Yurt Başvurusu hizmeti aktif olarak bulunuyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları başladığında işlemler online olarak gerçekleştirilecek. GSB'nin resmi bilgilendirmesine göre yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Başvuru ekranı erişime açıldığında öğrencilerin e-Devlet Kapısı üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu hizmetine giriş yaparak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.