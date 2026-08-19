Yks yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için barınma ve maddi destek arayışı hız kazandı. KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar ile burs veya öğrenim kredisine başvurmayı planlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı yeni dönem takvimini bekliyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

GSB 2026-2027 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Yeni dönem başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Başvuru takviminin duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alındığını belirtiyor.

Dolayısıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK yurdunda kalmak isteyen öğrencilerin, GSB'nin yapacağı resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Başvurular duyurulduğu anda bilgiler güncellenecektir.

GSB KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 dönemi için GSB KYK yurt başvurularının kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Üniversitelerde yüz yüze kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak olması nedeniyle başvuruların Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Ancak bu tarih henüz resmi olarak ilan edilmiş bir başvuru tarihi değil. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları esas alması önem taşıyor.

KYK'nın resmi bilgilerinde, yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alındığı belirtiliyor. Başvuru ve sonuç işlemlerine ilişkin duyurular da kurum tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleştiriliyor.

Yeni dönemde burs ve öğrenim kredisi başvurularının hangi tarihlerde alınacağına ilişkin bilgiler de GSB'nin açıklayacağı takvimle netleşecek. Bu nedenle mevcut aşamada başvuru tarihleri konusunda kesinleşmemiş bir tarihi resmi takvim olarak değerlendirmemek gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında doğrudan "Yurt Başvurusu" hizmeti bulunuyor.

Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin işlemlerini dikkatli şekilde tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ YAPIN

Öncelikle e-Devlet Kapısı'na giriş yapılması gerekiyor. Sisteme e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi yöntemlerle de giriş yapılabiliyor.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI - YURT BAŞVURUSU" HİZMETİNE ULAŞIN

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşılabilir. GSB'nin e-Devlet üzerindeki hizmetleri arasında "Yurt Başvurusu" seçeneği yer alıyor.

YÖKÖBİS ÖĞRENİM BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

Başvuru sırasında sistemde yer alan öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin başvuru formunda karşılarına çıkan bilgileri dikkatli şekilde incelemesi önem taşıyor.

AİLE DURUMU VE GELİR BİLGİLERİNİZİ EKSİKSİZ GİRİN

Başvuru formunda aile durumu ve gelir beyanına ilişkin bilgilerin doğru şekilde işaretlenmesi gerekiyor. Varsa öncelik durumlarının da eksiksiz belirtilmesi önem taşıyor.

Şehit veya gazi yakını, milli sporcu gibi öncelik durumlarına sahip öğrencilerin ilgili bilgileri başvuru sırasında doğru şekilde belirtmesi gerekiyor.

BAŞVURU FORMUNU KONTROL EDEREK ONAYLAYIN

Başvuru formunda yer alan bilgilerin tamamı kontrol edildikten sonra başvuru onaylanarak işlem tamamlanıyor. Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurt başvurularının çevrim içi olarak gerçekleştirildiğini ve değerlendirme işleminin ardından sonuçların ilan edildiğini belirtiyor.

2026-2027 döneminde başvuru ekranının açılmasıyla birlikte öğrencilerin belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekecek. Başvuru tarihleri ve yeni dönemle ilgili resmi bilgiler GSB tarafından açıklandığında süreç netleşecek.