KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SON DAKİKA: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 KYK yurt başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri, barınma planlarını netleştirebilmek için “KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?” ve “KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. 29 Ağustos'ta tamamlanan başvuruların ardından değerlendirme süreci devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmadı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. GSB tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların sonuçları 11 Eylül'de açıklanırken, bu yıl da öğrenciler yerleştirme sonuçları için bekleyişini sürdürüyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. 25 Ağustos'ta başlayan 2026-2027 dönemi yurt başvuruları 29 Ağustos saat 23.59'da sona erdi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların GSB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuç tarihine ilişkin yapılacak resmi duyuruları takip ediyor.

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşılabilecek. Böylece öğrenciler KYK yurdu hakkı kazanıp kazanmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında hizmet başlangıcı 14 Eylül 2026 olarak belirlendi. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek. Dersleri daha sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.