KYK YURT BAŞVURU EKRANI: 2026 KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları neler?

KYK yurt başvuruları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile belirli tarihten önce örgün yükseköğretim programına kayıtlı ara sınıf öğrencileri için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. 2026 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ekranına nereden ulaşılır ve yurt başvuru şartları neler? İşte GSB KYK yurt başvurularında tüm merak edilen detaylar...

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK yurt başvuru ekranı için TIKLAYIN.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet. 2026-2027 akademik yılı KYK yurt başvuruları başladı. GSB yurt başvuruları, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerini kapsıyor. Başvurular 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Öğrencilerin başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde e-Devlet sistemine giriş yaparak tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgiler talep ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan yurt başvuru hizmeti üzerinden başvuru formunun doldurulması ve istenen bilgilerin beyan edilmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınıyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra öğrencilerin beyanları 12 farklı kamu kurum ve kuruluşundan alınan bilgilerle koordineli şekilde değerlendiriliyor. Yerleştirme sürecinde öğrencilerin ailesinin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri dikkate alınıyor. Bu değerlendirmelerin ardından KYK yurt başvuru sonuçları doğrultusunda öğrencilerin yurt yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor.