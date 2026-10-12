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KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında geri ödeme koşullarını ve borcun hangi tarihte ödenmeye başlanacağını araştırıyor. Yasal düzenlemelerle birlikte kredi borcunun geri ödenmesinde faiz ve enflasyon farkı uygulanmazken, taksitlerin ödeme süresi ve gecikme durumunda uygulanacak işlemler de merak ediliyor. Peki, KYK kredisi faizli mi? Öğrenim kredisinin geri ödemesi faizli mi? KYK öğrenim kredisi ne zaman, kaç taksitte ödenir? Detaylar...

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

KYK öğrenim kredisi, yapılan yasal düzenlemelerin ardından faizsiz olarak geri ödenmektedir. Öğrencilerden, eğitim hayatları boyunca aldıkları kredi tutarının üzerine faiz veya enflasyon farkı (Yİ-ÜFE) eklenmeden ödeme yapmaları istenir.

Örneğin, öğrencilik süresince toplam 30 bin TL öğrenim kredisi alan bir öğrencinin geri ödeyeceği tutar da 30 bin TL olur. Geri ödeme, öğrencinin hesabına yatırılan kredi tutarı üzerinden hesaplanır.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ FAİZLİ Mİ?

Öğrenim kredisi borcunun geri ödemesinde kredi alınan döneme ait faiz veya Yİ-ÜFE kaynaklı enflasyon farkı uygulanmamaktadır. Öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca aldıkları toplam kredi tutarını geri ödemekle yükümlüdür.

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK öğrenim kredisi borcunun geri ödemesi, öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden, yani mezuniyetinden iki yıl sonra başlar. Bu süre, kredi borcunun ödenmeye başlanacağı dönemin belirlenmesinde esas alınır.

Öğrencinin mezuniyetinden sonraki iki yıllık süre dolmadan işe başlaması ve SGK kaydının oluşması, geri ödeme takvimini değiştirmez. Ödemeler, mezuniyetten iki yıl sonra başlayacak şekilde planlanır.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ KAÇ TAKSİTTE ÖDENİR?

KYK öğrenim kredisi borcu, öğrencinin kredi aldığı ay sayısı kadar taksitte geri ödenir. Taksit sayısı, kredi alınan süreye göre belirlenir.

Örneğin, dört yıllık lisans eğitimi boyunca 48 ay öğrenim kredisi alan bir öğrenci, borcunu 48 taksitte öder. Geri ödeme taksitleri, mezuniyetten iki yıl sonra veya geçerli erteleme süresinin sona ermesiyle başlar.

KYK öğrenim kredisi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden anlaşmalı bankaların şubeleri ve mobil ya da internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir. Ödeme işlemleri e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir.

KYK KREDİ BORCU GECİKMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

KYK öğrenim kredisi taksitlerinin belirlenen tarihlerde ödenmemesi durumunda, geciken taksitlere faiz yerine gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesi kapsamında hesaplanır.

Buna göre, süresinde ödenmeyen taksitlere ödeme tarihine kadar geçen her ay için ayrı ayrı, ay kesirleri için ise günlük olarak gecikme zammı uygulanır. Bu nedenle öğrencilerin geri ödeme takvimini takip etmesi ve taksitlerini belirlenen tarihlerde ödemesi gerekir.