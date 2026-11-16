KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek? (T.C. NUMARASINA GÖRE) 2026-2027 KYK 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Özellikle ilk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve ilk ödemenin iki aylık toplu olarak yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek? 2026-2027 KYK 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak? Detaylar...

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödemesinin yapılacağı tarih, 16 Kasım 2026 itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Bakanlık, burs ve kredi başvuru sonuçlarını 6 Kasım'da duyurmuş, yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay sürecini 11 Kasım'da tamamlamıştı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Ancak önceki yılın ödeme takvimi, 2026-2027 dönemi için kesin ödeme tarihi anlamına gelmiyor. Bu yılki ilk ödeme gününün GSB tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

KYK BURSU AYIN KAÇINDA YATIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, düzenli ödeme döneminde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. Uygulanan ödeme takvimi şöyle:

- T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sı

- Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'si

- Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'i

- Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'u

- Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'u

Bu tarihler düzenli aylık ödemeler için geçerli. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ilk ödeme tarihi ise ayrıca duyurulacak.

2026-2027 KYK BURSU 2 AYLIK TOPLU ÖDEME Mİ YAPILACAK?

KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemenin toplu yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödeme hakkı, ilgili eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Bu nedenle ilk ödemenin kasım ayında yapılması halinde ekim ve kasım aylarına ait tutarların birlikte yatırılması bekleniyor.

Ancak 2026-2027 dönemi için iki aylık toplu ödeme yapılacağına ve ödemenin hangi tarihte hesaplara aktarılacağına ilişkin GSB tarafından henüz resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla iki aylık ödeme beklentisi kesinleşmiş bir ödeme takvimi olarak değerlendirilmemeli.

KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan yurt içindeki öğrencilerin, 11 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylaması gerekiyordu. Taahhütname onayı tamamlanmadan burs veya kredi ödemesi yapılamıyor.

15-18 yaş arasındaki öğrencilerde öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname işlemini tamamlaması gerekiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname ve kefaletname işlemlerinin son tarihi ise 5 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ödeme hakkı kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerinin ardından banka hesapları üzerinden ödemelerini takip edebiliyor. İlk ödeme tarihi ve toplu ödeme takvimi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.