Kuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim İstanbul kurye yasağı var mı, motosikletlerin çıkışı yasak mı?

İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle alınan tedbirler kapsamında motosiklet kullanıcılarına yönelik önemli bir karar açıklandı. Valilik, sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla iki tekerlekli araçlara trafik kısıtlaması getirdi. Kararın ardından "15 Ekim'de motosikletlerin çıkışı yasak mı, kuryeler sipariş götürecek mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Motosiklet yasağı hangi araçları kapsıyor, ne zaman sona erecek? Tüm detaylar haberimizde…

15 EKİM İSTANBUL KURYE YASAĞI VAR MI?

Evet. İstanbul Valiliği, kentte günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışını yasakladı. Valilik açıklamasında, yasağın 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla başlayacağı ve ikinci bir talimata kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Karar İstanbul'un tamamında geçerli olduğundan, motosikletle çalışan kuryeler de yasak süresince trafiğe çıkamayacak.

KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklanmasıyla birlikte, motosiklet kullanarak hizmet veren kuryelerin de yasak süresince teslimat yapması mümkün olmayacak. Bu durum, özellikle yemek, market ve paket servis hizmetlerini doğrudan etkileyecek. Bazı işletme ve teslimat platformlarının yasak süresince hizmetlerini durdurması ya da sınırlandırması beklenirken, sipariş vermeyi planlayan vatandaşların uygulamalardaki güncel bilgilendirmeleri kontrol etmesi öneriliyor.

MOTOSİKLET YASAĞI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Valilik kararı, yalnızca motosikletleri değil, motosiklet türevi iki tekerlekli tüm araçları kapsıyor. Bu nedenle motokuryelerin yanı sıra iki tekerlekli araçlarla trafiğe çıkan tüm sürücülerin, yasak süresince araçlarını kullanmaması gerekiyor. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında yasaktan muaf tutulacak görev gruplarına ilişkin bir ayrıntı yer almadı.

MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da motosikletlere getirilen trafik yasağı için kesin bir bitiş tarihi ya da saati açıklanmadı. Valilik, uygulamanın ikinci bir talimata kadar devam edeceğini duyurdu. Hava koşullarındaki gelişmelere göre yasağın kaldırılmasına ilişkin kararın Valilik tarafından ayrıca açıklanması bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarına göre olumsuz koşulların perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

KOCAELİ'DE DE YASAK GETİRİLDİ

Benzer bir karar Kocaeli'de de alındı. Kocaeli Valiliği, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yasakladı. Kararın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 14 ve 15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğine dair değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı açıklandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR DA TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, motosiklet yasağının yanı sıra 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdi. Hamile, engelli, gazi ve malul gazi kamu personeli ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak. Sağlık, emniyet ve yağışla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel ise bu uygulamanın dışında tutuldu.

YASAK SÜRESİNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Motosiklet kullanıcılarının, yasak süresince araçlarıyla trafiğe çıkmaması ve gelişmeleri İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden takip etmesi gerekiyor. Yetkililer, tüm vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya, su baskını riski bulunan alt geçit ve bodrum katlardan uzak durmaya çağırıyor.