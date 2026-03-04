Kuruluş Orhan neden yok, Kuruluş Orhan yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Fenerbahçe maçından sonra yayınlanacak mı?
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman izleyicileri, son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından merakla Kuruluş Orhan neden yok sorusuna yanıt arıyor. Orhan Bey karakterinin hikayedeki konumu ve yeni bölümlerdeki akıbeti sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, dizinin yayın takvimindeki değişiklikler de kafaları karıştırdı. Peki, sevilen karakter Kuruluş Orhan yok mu ve bu hafta dizinin akışında neler değişecek?
Kuruluş Osman tutkunları, bu hafta ekran başında büyük bir heyecanla beklerken yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. Özellikle spor gündeminin yoğun olduğu bu günlerde izleyiciler, dizinin Fenerbahçe maçından sonra yayınlanacak mı yoksa bir erteleme mi yaşanacak merak ediyor. Dizinin hayranları bir yandan Kuruluş Orhan neden yok sorusunun cevabını ararken bir yandan da güncel yayın akışına kilitlenmiş durumda. İşte dizi dünyasından son bilgiler ve merakla beklenen tarih açıklaması...
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
ATV ekranlarında bu akşam futbol heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Gaziantep F.K. - Fenerbahçe maçı nedeniyle, Kuruluş Orhan dizisinin 17. yeni bölümü alışık olduğumuz saatinde ekranlara gelmeyecek. Kanalın yayın akışında maç programına öncelik verilmesi, dizinin yeni bölümünün bir sonraki haftaya sarkmasına neden oldu.
KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizi severlerin merakla beklediği müjdeli haber ise gecikmedi. Heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Kuruluş Orhan 17. bölümü, 11 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeniden ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Ancak dizinin fanlarını sevindirecek bir diğer detay ise bu akşamki akışta gizli; yeni bölüm olmasa da dizinin sevilen bölümlerinden kesitler veya geç saatte özel gösterimler yayın akışında yer alabiliyor.
4 MART ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Bugün ATV ekranlarında hem Ramazan ayının maneviyatı hem de futbolun coşkusu bir arada olacak. İşte gün boyu takip edebileceğiniz programlar:
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Kupa Günlüğü
20:30 Gaziantep F.K. - Fenerbahçe (Canlı)
22:45 Kuruluş Orhan (Özel Bölüm / Tekrar)
02:00 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur