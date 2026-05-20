Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 250 m uzunluğunda 25 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 25 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 25 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİBLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Orhan'dan İntikam Yemini!

Boran Bey'in şehadeti sonrası Sultan Orhan, Şahinşah ve müttefiklerine cehennemi yaşatmakta kararlıdır. Peki Orhan Gazi'nin intikam planı ne olacak?

Manastıra Ölümüne Yolculuk!

Fatma'nın iz sürmesiyle Asporça'nın manastırda olduğu ortaya çıkar. Sultan Orhan, büyük tehlikelere rağmen manastıra sızmak için harekete geçer. Bu ölüm labirentinden çıkmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

Sarayda Gerilim Tırmanıyor!

Asporça'nın kaçışı sarayda infiale yol açar. Nilüfer ve Gonca, bu duruma sert tepki gösterirken Malhun Hatun dengeyi sağlamak için devreye girer. Ancak Orhan'ın Asporça'nın peşinden gitmesi, saraydaki kırılmayı daha da derinleştirir. Bu üçgende dengeler nasıl kurulacaktır?

Yiğit'ten Acımasız Tuzak!

İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, Evrenos ve Fatma'yı tuzağa düşürür. Evrenos'u ateşe veren Yiğit, büyük bir kırılmanın fitilini ateşler. Peki Evrenos, Fatma'nın gözleri önünde şehit mi olacaktır?

Sarayda Doğum, Ölümle Yarışıyor!

Sarayda gerilim sürerken Gonca Hatun'un doğumu başlar. Zorlu geçen doğumda hayatla ölüm arasında ince bir çizgi vardır. Alaeddin Bey, bir canı kucağına alırken diğerini toprağa mı verecektir?

Sultan Orhan ve Asporça Arasında Kırılma Anı!

Manastırdan kaçış sırasında Sultan Orhan ve Asporça arasında hararetli bir yüzleşme yaşanır. Sultan Orhan, Asporça'ya hatunu olduğunu idrak etmesini söyler. Bu sert hesaplaşma, bir sevda kıvılcımına dönüşecek mi?

Ölüm Labirentinden Çıkış Var mı?

Takip ormana kadar yayılırken, Sultan Orhan ve Asporça sığındıkları mağarada kaderleriyle yüzleşir. Bu kaçış, yeni bir başlangıcın habercisi mi olacaktır?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.