Kuruluş Orhan 23. bölüm tek parça HD nereden izlenir?
Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti.
Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan Orhan'ın Asporça ile evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer, yaşadığı imtihanın ağırlığıyla yüzleşirken Asporça ile karşı karşıya gelir. Nilüfer, Orhan'ın kalbinde yalnızca kendisinin olduğunu açıkça dile getirir. Peki Asporça bu sözlere nasıl karşılık verecektir? İki kadın arasındaki bu gerilim nelere yol açacaktır?
Sultan Orhan iki ateş arasında!
Bir yanda devletin geleceği, diğer yanda Nilüfer'e olan büyük aşkı… Sultan Orhan, adalet ve dengeyi sağlayarak Asporça ile evliliği nasıl gerçekleştirecektir? Bu karar, yalnızca hanedanı değil tüm devleti nasıl etkileyecektir?
Nilüfer'in imtihanı Dafne'nin fırsatı mı?
Zindanda idamını bekleyen Dafne, Nilüfer'in yaşadığı bu kırılmadan faydalanmak ister. Dafne'nin kaçışına istemeden de olsa Nilüfer mi sebep olacaktır?
Düğün günü kanlı tuzak!
Orhan ve Asporça'nın evlilik hazırlıkları sürerken, Şahinşah ve Demirhan düğünü kana bulamak için plan kurar. Ancak Sultan Orhan düşmanlarını bozguna uğratmakta kararlıdır. Bu büyük hesaplaşma nasıl sonuçlanacaktır?
Evrenos, Fatma için ölümü göze alıyor!
Andreas'ın kurduğu tuzakla Fatma esir düşer. Evrenos, Fatma'yı kurtarmak için hayatını hiçe sayar. Uçurumun kenarında verilen bu mücadelede, Evrenos, Fatma'yı kurtarabilecek midir?
Didar'dan kanlı plan!
Didar, tehlikeli savaşçı Despina ile birlikte intikam planını harekete geçirir. Hedefleri nettir: Saray kana bulanacak!
Savaşın gölgesinde doğum!
Sarayda kanlı hesaplaşma sürerken Nilüfer'in doğumu başlar. Asporça, Nilüfer'i doğurtmak için harekete geçer. Bu zorlu an, iki kadın için yeni bir başlangıç olabilecek midir?
Sultan Orhan'dan yeni bir yemin!
Sultan Orhan bir şehzadesini daha kucağına alır. Evladının kulağına ezanını okurken, kutlu davayı geleceğe taşımaya bir kez daha yemin eder. Düşmanları dört bir yandan kuşatırken… Sultan Orhan'ın bir sonraki büyük hedefi ne olacaktır?
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;
Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ
Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey
Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…
Barış Falay - Şahinşah Bey
Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.
Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun
Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.
Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun
Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…
Şükrü Özyıldız - Flavius
Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.
Burak Sergen - Tekfur Saroz
Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.
Çağrı Şensoy - Cerkutay
Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.
Yiğit Uçan - Boran
Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.
Belgin Şimşek - Gonca Hatun
Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.
Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey
İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.
Can Atak - Kara Halil
Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.
Sevinç Kıranlı - Didar
Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.