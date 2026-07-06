Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim programlarında kapsamlı bir içerik ve terminoloji güncellemesine gitti. Yapılan düzenlemeler kapsamında tarih, coğrafya ve çevre konularında kullanılan bazı ifadeler değiştirilirken, ders içeriklerinde de önemli ölçüde sadeleştirme gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda paylaştığı bilgiler, özellikle tarih derslerinde kullanılacak yeni kavramlar nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Kurtuluş Savaşı müfredattan kalkıyor mu? Kurtuluş Savaşı ders kitaplarından neden çıkarıldı? Detaylar...

MÜFREDATTA KAPSAMLI DÖNÜŞÜM: SADELEŞTİRME VE KAVRAM GÜNCELLEMESİ BİR ARADA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yeni düzenleme yalnızca konu yoğunluğunu azaltmayı değil, aynı zamanda ders kitaplarında kullanılan kavramların güncellenmesini de kapsıyor. Eğitim programında yapılan değişikliklerle öğrencilerin günlük yaşamda karşılığı bulunmayan veya öğrenme sürecini zorlaştırdığı değerlendirilen bazı içeriklerin çıkarıldığı belirtildi.

Bakan Yusuf Tekin'in verdiği bilgiye göre gerçekleştirilen çalışma sonucunda eğitim içerikleri ortalama yüzde 35 oranında sadeleştirildi. Böylece öğrencilerin daha anlaşılır, daha sistematik ve daha sade bir müfredatla eğitim almalarının amaçlandığı ifade edildi.

Revizyon yalnızca içerik yoğunluğunu değil, ders kitaplarında yer alan terminolojiyi de kapsıyor.

TARİH VE COĞRAFYA DERSLERİNDE HANGİ İFADELER DEĞİŞİYOR?

Yeni müfredat kapsamında tarih ve coğrafya derslerinde uzun yıllardır kullanılan bazı kavramların yerine farklı ifadeler kullanılacak.

Yapılan açıklamaya göre;

"Bizans" ifadesi yerine "Doğu Roma" kullanılacak.

"Haçlı Seferleri" yerine "Haçlı saldırıları" ifadesi tercih edilecek.

Ormanlarla ilgili konularda "Yeşil Vatan" kavramına yer verilecek.

Deniz politikalarına ilişkin anlatımlarda ise "Mavi Vatan" ifadesi kullanılacak.

Bu değişikliklerin yeni eğitim programı doğrultusunda ders kitaplarına yansıtılacağı bildirildi.

KURTULUŞ SAVAŞI MÜFREDATTAN KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, tarih derslerinde anlatılan dönem müfredattan çıkarılmıyor. Yapılan değişiklik, söz konusu dönemin ders kitaplarında hangi kavramla ifade edileceğine yönelik terminoloji güncellemesini kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte ders kitaplarında "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağı açıklandı.

Dolayısıyla açıklanan değişiklik, ilgili tarih döneminin eğitim programından kaldırılması değil, ders kitaplarında kullanılan ifadenin güncellenmesi olarak duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, Cumhuriyet öncesinde de büyük bir Osmanlı Devleti'nin bulunduğunu belirterek, "'Neyden kurtulduk da Kurtuluş Savaşı diyoruz?'" sorusunu yöneltti ve yaşanan sürecin "Milli Mücadele" olarak adlandırılmasının tarihi gerçekliğe daha uygun olduğunu ifade etti.

KURTULUŞ SAVAŞI DERS KİTAPLARINDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre bu düzenlemenin temelinde tarihsel terminolojinin yeniden değerlendirilmesi bulunuyor.

Bakan Tekin, yapılan değişikliğin gerekçesini paylaşırken, Cumhuriyet öncesindeki devlet yapısına dikkat çekti ve söz konusu dönemin "Milli Mücadele" olarak ifade edilmesinin tercih edildiğini belirtti.

Buna göre ders kitaplarında "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramı kullanılacak. Açıklamalarda, bu değişikliğin tarih anlatımının isimlendirilmesine yönelik bir terminoloji düzenlemesi olduğu ifade edildi.

MÜFREDATTAKİ YÜZDE 35'LİK SADELEŞTİRME NELERİ KAPSIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim programında öne çıkan başlıklardan biri de içerik yoğunluğunun azaltılması oldu.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre;

Öğrencilerin zihinsel yükünü artırdığı değerlendirilen konular programdan çıkarıldı.

Günlük yaşamda doğrudan karşılığı bulunmayan bazı içerikler sadeleştirildi.

Eğitim programı ortalama yüzde 35 oranında azaltıldı.

Öğrencilerin daha odaklı bir öğrenme süreci geçirmesi hedeflendi.

Bakanlık, yapılan düzenlemelerin eğitim sürecinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlamasını amaçlıyor.