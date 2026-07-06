Haberler

Rusya yine vurdu! Zelenskiy NATO Zirvesi öncesi harekete geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye 68 füze ve 351 SİHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı. Zelenskiy, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde müttefiklere çağrıda bulunarak Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi için daha fazla Patriot sistemi desteği istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre saldırılarda 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracı kullanıldı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Enkaz altında kalan 64 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Kiev'e bağlı Vişneve kasabasında düzenlenen saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

KİEV'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkent Kiev'in farklı noktalarında hasar meydana gelirken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da saldırıların gece saatlerinde başladığını belirterek, ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

ZELENSKİY'DEN NATO'YA ÇAĞRI

Zelenskiy, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde müttefik ülkelere seslenerek Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi verilmesini istedi.

Patriot füzelerinin depolarda beklediğini söyleyen Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'nın hava sahasını korumaya yönelik daha güçlü kararlar alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti