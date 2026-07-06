Rusya yine vurdu! Zelenskiy NATO Zirvesi öncesi harekete geçti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye 68 füze ve 351 SİHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı. Zelenskiy, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde müttefiklere çağrıda bulunarak Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi için daha fazla Patriot sistemi desteği istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre saldırılarda 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracı kullanıldı.
CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Enkaz altında kalan 64 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Kiev'e bağlı Vişneve kasabasında düzenlenen saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
KİEV'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkent Kiev'in farklı noktalarında hasar meydana gelirken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da saldırıların gece saatlerinde başladığını belirterek, ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.
ZELENSKİY'DEN NATO'YA ÇAĞRI
Zelenskiy, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde müttefik ülkelere seslenerek Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi verilmesini istedi.
Patriot füzelerinin depolarda beklediğini söyleyen Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'nın hava sahasını korumaya yönelik daha güçlü kararlar alması gerektiğini belirtti.