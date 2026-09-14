Kurtlar Vadisi'nde Kaşif Kozinoğlu ölüm sahnesi, hangi bölüm kaçıncı dakikada yer alıyor?

Kurtlar Vadisi Pusu'nun dikkat çeken karakterlerinden Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sahnesi izleyiciler tarafından yeniden merak konusu oldu. Özellikle dizinin eski bölümlerini takip edenler, Kaşif Kozinoğlu hangi bölümde öldü, ölüm sahnesi kaçıncı dakikada? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen ölüm sahnesinin bölüm ve dakika bilgisi.

KURTLAR VADİSİ'NDE KAŞİF KOZİNOĞLU ÖLÜM SAHNESİ HANGİ BÖLÜMDE, KAÇINCI DAKİKADA?

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusu, yıllar sonra yeniden gündeme gelen sahneleriyle dikkat çekiyor. Dizide gerçek hayattaki eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilişkilendirilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölüm sahnesi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kurtlar Vadisi'nde Kaşif Kozinoğlu ölüm sahnesi hangi bölümde, kaçıncı dakikada yer alıyor? İşte merak edilen detaylar.

KURTLAR VADİSİ'NDE KAŞİF KOZİNOĞLU HANGİ KARAKTERLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR?

Kurtlar Vadisi Pusu'da Kaşif Kozinoğlu ile ilişkilendirilen karakterin adı Kazım Kaşifoğlu olarak geçiyor. Karakter, dizide istihbarat bağlantıları bulunan ve önemli olayların merkezinde yer alan isimlerden biri olarak izleyici karşısına çıktı.

Kaşifoğlu karakteri ilk olarak dizinin 123. bölümünde ekrana geldi. Karakterin ilerleyen bölümlerde yaşadığı olaylar ise gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesiyle birlikte daha fazla dikkat çekti.

KAŞİFOĞLU'NUN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİĞİ BÖLÜM HANGİSİ?

Kaşifoğlu karakterinin ölüm sürecine ilişkin dikkat çeken ilk bölüm, 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölüm oldu. Bu bölümde karakterin bir hücrede tutulduğu, daha sonra Yaşar Ağa'ya teslim edildiği ve darp edildiği sahneler yer aldı.

Bölümde İlhan karakterinin Kaşifoğlu'nu ölümle tehdit ettiği sahneler de bulunuyor. Söz konusu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Bu zamanlama, yıllar sonra yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

KAŞİFOĞLU'NUN ÖLÜM SAHNESİ HANGİ BÖLÜMDE?

Kazım Kaşifoğlu'nun doğrudan öldürüldüğü sahne ise 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümde yer alıyor. Bu nedenle 136. bölüm ile 139. bölümün karıştırılmaması gerekiyor.

139. bölümde Kaşifoğlu'nun spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı görülüyor. Devamında ise Kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahne ekrana geliyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU ÖLÜM SAHNESİ KAÇINCI DAKİKADA?

Kaşif Kozinoğlu ile ilişkilendirilen Kazım Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesinin 139. bölümde bulunduğu doğrulanabiliyor. Ancak bölümün farklı internet platformlarında farklı sürelerde yayımlanması ve kesilmiş ya da yeniden yüklenmiş versiyonların bulunması nedeniyle sahnenin kesin dakika bilgisini güvenilir kaynaklarla doğrulamak mümkün değil.

Bu nedenle 139. bölüm için belirli bir dakika vermek, farklı bölüm yüklemelerinde kullanıcıyı yanlış yönlendirebilir. Aranan sahne, Kaşifoğlu'nun spor yapması ve duş almasının ardından Kara tarafından öldürüldüğü bölümde yer alıyor.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu'nun bazı bölümlerindeki sahneler de inceleme konusu oldu. Özellikle Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce yayınlanan 136. bölüm ile ölümünden yaklaşık bir ay sonra yayınlanan 139. bölümdeki sahneler dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU VE KAŞİFOĞLU AYNI KİŞİ Mİ?

Dizideki Kazım Kaşifoğlu, gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu ile ilişkilendirilen kurgusal bir karakter olarak gündeme geliyor. Ancak bir dizideki karakter ile gerçek kişi arasında doğrudan aynı kişi oldukları yönünde kesin bir ifade kullanmak doğru değil.

Özetle, Kaşifoğlu'nun ölümle tehdit edildiği sahneler 136. bölümde, doğrudan ölümünün gösterildiği sahne ise 139. bölümde yer alıyor. 139. bölümdeki ölüm sahnesinde karakterin şırıngayla öldürülmesi dikkat çekiyor.