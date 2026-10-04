Kur'an-ı Kerim'de Meryem, İbrahim, Yusuf, Yunus suresi var mı, KPSS sure sorusu cevabı ne?

Kpss'de yöneltilen "Kur'an-ı Kerim'de Meryem, İbrahim, Yusuf, Yunus suresi var mı?" sorusu, sınavın ardından sosyal medyada ve arama motorlarında gündem oldu. Peygamber ve şahsiyet isimlerini taşıyan surelerle ilgili bu soru, birçok adayın kafasını karıştırdı. Kur'an-ı Kerim'de Meryem, İbrahim, Yusuf ve Yunus adlarını taşıyan sureler bulunuyor ve bu sureler Mekke döneminde indirilen sureler arasında yer alıyor. Peki KPSS sure sorusunun doğru cevabı ne oldu? Haberimizin devamında sorunun ayrıntılarını ve sure bilgilerini bulabilirsiniz.

KPSS'DE SORULAN SURE SORUSU: KUR'AN-I KERİM'DE MERYEM, İBRAHİM, YUSUF VE YUNUS SURESİ VAR MI?

KPSS Ön Lisans sınavında adaylara yöneltilen Kur'an-ı Kerim sorusu, sınavın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Soruda şık olarak yer alan Meryem, İbrahim, Yusuf ve Yunus isimleri, adayların bu surelerin Kur'an'da bulunup bulunmadığını araştırmasına neden oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu dört ismin tamamı müstakil birer sure adı olarak yer alıyor. İşte KPSS sure sorusunun cevabı ve bu surelere dair merak edilen tüm detaylar...

MERYEM, İBRAHİM, YUSUF VE YUNUS SURELERİ KUR'AN'DA YER ALIYOR

Kur'an-ı Kerim'de Meryem, İbrahim, Yusuf ve Yunus adlarını taşıyan sureler bağımsız sureler olarak bulunuyor. Dört sure de Hicret'ten önce, yani Mekke döneminde nazil oldu. Bu sureler, peygamberlerin ve salih kişilerin hayat mücadelelerini, imanlarındaki sarsılmaz kararlılığı ve Allah'ın birliği mesajını konu ediniyor.

KUR'AN-I KERİM KAÇ SURE VE AYETTEN OLUŞUR?

Kur'an-ı Kerim, 114 sure ve 6236 ayetten meydana geliyor. Adını içinde anlatılan peygamberlerden ya da tarihi şahsiyetlerden alan sureler, ilahi mesajın tarih boyunca kesintisiz sürdüğünü ve insanlığa yol gösteren örnek hayatları temsil ediyor.

YUNUS SURESİ (10. SURE)

Kur'an'ın 10. suresi olan Yunus Suresi, 109 ayetten oluşuyor ve Mekke'de indirildi. Surenin temel konuları arasında tevhit, vahiy, peygamberlik ve ahiret inancı bulunuyor. Adını 98. ayette anılan Hz. Yunus ve kavminden alan surede, azabın eşiğine gelmişken içten bir tövbeyle kurtuluşa eren Yunus kavminin bu yönüyle diğer kavimlerden ayrıldığı vurgulanıyor.

YUSUF SURESİ (12. SURE)

111 ayetten oluşan Yusuf Suresi de Mekke döneminde nazil oldu. Bu sure, baştan sona tek bir peygamberin hayatını anlatmasıyla dikkat çekiyor. Kur'an'da "Ahsenü'l-Kısas", yani "kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilen bu anlatımda Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya bırakılması, Mısır'da köle olarak satılması, haksız bir iftira sonucu zindana atılması ve sonunda Mısır'da yüksek bir yönetici konumuna yükselmesi anlatılıyor. Sure; sabır, iffet, Allah'a tevekkül ve affedicilik gibi değerleri öne çıkarıyor.

İBRAHİM SURESİ (14. SURE)

Mekke'de indirilen İbrahim Suresi 52 ayetten oluşuyor. Surede Hz. İbrahim'in tevhit mücadelesi ve ailesiyle birlikte Mekke için ettiği dualar merkezde yer alıyor. İmanın kalbe verdiği huzur ile inkârın getirdiği karanlık, etkileyici benzetmelerle anlatılıyor. Hz. İbrahim'in hem soyu hem de tüm insanlık için yaptığı içten dualar, surenin en çok bilinen bölümleri arasında bulunuyor.

MERYEM SURESİ (19. SURE)

98 ayetten oluşan Meryem Suresi, Mekke döneminde nazil oldu ve adını bir kadından alan tek Kur'an suresi olma özelliği taşıyor. Surede Hz. Meryem'in Allah'a adanmışlığı, babasız olarak Hz. İsa'yı dünyaya getirmesi ve karşılaştığı zorlu imtihanlar anlatılıyor. Bunun yanı sıra Hz. Zekeriya'nın evlat duası, Hz. Yahya'nın doğumu ve Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İdris gibi peygamberlerin örnek özellikleri de surede yer alıyor.

KPSS SURE SORUSUNUN CEVABI NE?

KPSS Ön Lisans sınavında şıklarda yer alan Meryem, İbrahim, Yusuf ve Yunus isimlerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'de sure adı olarak bulunuyor. Bu nedenle adayların, sorunun kökünde istenen bilgiye göre bu surelerin sıra numarası, nüzul yeri ve ana konuları gibi ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyordu.