KuPS nerenin, hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? KuPS Kuopio piyasa değeri ne kadar?

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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak KuPS Kuopio, Finlandiya futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Sarı-siyahlı ekibin ligdeki başarıları, kadro değeri ve Avrupa kupalarındaki mücadelesi karşılaşma öncesinde merak konusu oldu. Peki, KuPS Kuopio nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? İşte kulübün şampiyonlukları, teknik direktörü ve stadyumuna ilişkin bilgiler.

KuPS NERENİN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

KuPS Kuopio, Finlandiya'nın Kuopio kentinde kurulmuş profesyonel futbol kulübüdür. Tam adı Kuopion Palloseura olan kulüp, 16 Mart 1923 tarihinde kuruldu. Sarı-siyah renkleriyle tanınan KuPS, Finlandiya futbolunun köklü ekipleri arasında bulunuyor.

KuPS KUOPIO HANGİ LİGDE OYNUYOR?

KuPS Kuopio, Finlandiya futbolunun en üst düzey ligi olan Veikkausliiga'da mücadele ediyor. 12 takımın katılımıyla düzenlenen ligde son yıllarda başarılı sonuçlar alan Finlandiya temsilcisi, 2024 ve 2025 sezonlarını şampiyon tamamladı. KuPS, 2026 sezonunun 22 maçlık normal lig aşamasını da 43 puanla ilk sırada bitirdi.

KUPS KUOPIO'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın 2026 sezonu verilerine göre KuPS Kuopio'nun toplam kadro piyasa değeri yaklaşık 6,05 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Takımın kadro yapısına ilişkin öne çıkan veriler şöyle:

Toplam kadro piyasa değeri: 6,05 milyon euro

Kadro genişliği: 29 futbolcu

Yaş ortalaması: 25,6

KUPS KUOPIO KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

KuPS Kuopio, Finlandiya liginde toplam 8 kez şampiyonluk yaşadı. 1976'daki şampiyonluğunun ardından uzun süre ligde zirveye çıkamayan sarı-siyahlı ekip, 2019 yılında 43 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi. Kulüp ayrıca Finlandiya Kupası'nı 5 kez kazanma başarısı gösterdi. KuPS, 2024 ve 2025 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarla son yıllardaki başarısını sürdürdü.

KUPS KUOPIO'NUN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

KuPS Kuopio'nun teknik direktörlüğünü Finlandiyalı çalıştırıcı Miika Nuutinen yapıyor. Nuutinen, takımın 2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesinde teknik sorumlu olarak görev alıyor.

KUPS KUOPIO'NUN STADYUMU NEREDE?

KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'ndeki iç saha maçlarını Kuopio kentinde bulunan Väre Areena'da oynuyor. Transfermarkt verilerine göre stadyumun seyirci kapasitesi 4 bin 778 olarak kaydediliyor.

Finlandiya temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'ndeki iç saha karşılaşmalarında ise farklı bir stadyum kullanıyor. KuPS, Avrupa kupası maçlarını Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynuyor.