Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 personel alımı başvuru ekranı 2026: Personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Başvurular nereden yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre farklı branşlarda yapılacak alımlarda KPSS puanı esas alınacak. Adaylar başvuru ekranının açılacağı tarihi ve şartları araştırırken, “Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılır?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlık personel alımı başvuruları 15 Haziran 2026 – 29 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu süre içinde başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) ekranından veya doğrudan Kariyer Kapısı adresi üzerinden online olarak yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Temel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşını aşmamış olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak yer alıyor. Ayrıca erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması ve tüm adaylar için görev yapmaya engel sağlık sorunu olmaması şartı aranıyor. Son 1 yıl içinde 4/B sözleşmeli olarak çalışıp sözleşmesi feshedilen adaylar da belirli kısıtlamalara tabi tutuluyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Toplam 502 personel alımında kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Büro Personeli: 128 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 106 kişi

Destek Personeli (Temizlik, Boyacı, Yalıtımcı): 266 kişi

Arkeolog: 13 kişi

Müze Araştırmacısı: 6 kişi

Mimar: 4 kişi

Mühendis: 16 kişi

Tekniker: 7 kişi

Teknisyen: 21 kişi

Toplamda farklı branşlarda yapılacak alımlarla Bakanlık bünyesine 502 sözleşmeli personel kazandırılacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 502 personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda, Bakanlık teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımların KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.