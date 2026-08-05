Küçükçekmece kaza SON DAKİKA! Küçükçekmece trafik kazasında kaç ölü, kaç yaralı var?

Küçükçekmece trafik kazasında kaç ölü, kaç yaralı var? İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hastaneye kaldırılan yaralılar yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre dururken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE KAZA SON DAKİKA!

Kaza, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ağır yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralıların hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik geçici olarak durduruldu.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası hasar gören otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar süresince bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili gerekli incelemeleri sürdürdü.