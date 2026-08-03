Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir, Kübra Süzgün kimdir?

Sosyal medya platformlarında gündem olan "Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir?" sorusu, arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Yaşanan gelişmelerin ardından "Kübra Süzgün kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve Özge Özpirinçci ile yaşanan olayın perde arkasında ne var?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

KÜBRA SÜZGÜN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OLAYI NEDİR? SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İDDİALAR

Bir dönem büyük ilgi gören Kadın dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran genç oyuncu Kübra Süzgün, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Süzgün'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir?" ve "Kübra Süzgün kimdir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, Özge Özpirinçci de iddiaların ardından kamuoyuna açıklamada bulundu. İşte sosyal medyada gündem olan olayın detayları...

KÜBRA SÜZGÜN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kadın dizisinde Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı Bahar karakterinin kızı Nisan'a hayat veren Kübra Süzgün, sosyal medyada paylaştığı videoda yıllardır yaşadığını öne sürdüğü olayları anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç oyuncu, yaklaşık 7 yıl önce kendisinin ve ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını iddia ederek, bu süreçte eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'yi suçlayan ifadeler kullandı.

Süzgün, açıklamasında çocukluğunu ve gençlik yıllarını sağlıklı şekilde yaşayamadığını, ailesinin uzun süre korku içinde yaşam sürdüğünü öne sürerken, yaşadıkları nedeniyle büyük psikolojik yıpranma yaşadığını dile getirdi.

"HER GÜN BİZİ NE ZAMAN ÖLDÜRECEKLER DİYE BEKLEDİK" İDDİASI

Videoda yer alan açıklamalarında Kübra Süzgün, ailesinin uzun yıllar tehdit altında kaldığını iddia etti. Genç oyuncu, babasının ailesini koruyabilmek adına büyük mücadele verdiğini öne sürerken, yaşadıkları olayların hayatını derinden etkilediğini ifade etti.

Süzgün, paylaşımında Özge Özpirinçci'ye yönelik sert sözler kullanarak yaşadığı süreç nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaların ardından Özge Özpirinçci de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Ünlü oyuncu, Kübra Süzgün'ün dile getirdiği olaylarla hiçbir ilgisinin veya dahlinin bulunmadığını belirterek iddiaları reddetti.

Özpirinçci'nin açıklamasının ardından sosyal medyada konuya ilişkin tartışmalar devam ederken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar da merakla takip ediliyor.

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Kübra Süzgün, çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan genç oyuncular arasında yer alıyor. Geniş kitleler tarafından, FOX TV'de yayınlanan ve uzun süre ekranlarda kalan Kadın dizisinde canlandırdığı Nisan Çeşmeli karakteriyle tanındı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Süzgün, televizyon projelerindeki oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Özge Özpirinçci hakkında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.