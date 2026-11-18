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Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanlığının ilk kadın bakan yardımcısı. 1979'da Ankara'da doğan Yiğitbaşı, 20 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu göreve geldi; öncesinde dört yıla yakın Afyonkarahisar Valiliği yaptı.

Adı 17 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçti. Bakanlığın 2027 bütçesinin görüşüldüğü toplantıda İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'den üç milletvekili, Yiğitbaşı'nın komisyonda bakan yardımcısı olarak bulunmasından memnun olduklarını söyledi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, iletişim alanında doçent unvanı olan bir akademisyen ve bürokrat. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başladı; öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi ve doçent oldu. Fakültede dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı yaptı, araştırmacı gazetecilik, medya etiği ve çocuk yayıncılığı dersleri verdi.

15 Temmuz darbe girişimine direnen kadınları anlatan bir belgesel hazırladı, çocuk yayıncılığı üzerine kitap yazdı. 2019'da Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na temsilci olarak atandı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI NERELİ?

Kübra Güran Yiğitbaşı Ankaralı. 1979'da Ankara'da doğdu, liseyi de aynı şehirde, Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI NE MEZUNU?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu. Yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uygulamalı psikoloji alanında yaptı; tezinde baba yoksunluğunun çocuklar üzerindeki etkisini inceledi. Doktorasını 2012'de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamladı, tezinin konusu ikna edici iletişimde siyasal mesaj tasarımıydı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Ağustos 2021'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı oldu. 12 Mayıs 2022'de yayımlanan valiler kararnamesiyle Afyonkarahisar Valiliğine atandı; bu atamayla Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak anıldı.

Şubat 2026'ya kadar Afyonkarahisar'da kaldı. 20 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bakan yardımcılığına getirildi, aynı kararla Ali Çelik ve Mehmet Cangir de bakan yardımcısı oldu.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI EVLİ Mİ?

Kübra Güran Yiğitbaşı evli ve üç çocuk annesi. Valiliğe atandığı 2022'de de, bakan yardımcılığına getirildiği 2026'da da yayımlanan biyografilerinde bu bilgi yer aldı.

KOMİSYONDA MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'daki valiliğini başarılı bulduğunu ve onu komisyonda bakan yardımcısı olarak görmekten memnun olduğunu söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, bakanlıkta kadın bir bakan yardımcısı bulunmasını olumlu karşıladı; üst yönetimde kadınların sayısının artmasını dilediğini belirtti. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise katıldığı 12 bütçe görüşmesinde kadın bakan yardımcısını yalnız Aile ve İçişleri bakanlıklarında gördüğünü anlattı. Karaca, Yiğitbaşı'yı valilik döneminden tanıdığını, komisyondaki varlığının kadın temsili için cesaret verici olduğunu söyledi.