KPSS taban puanları kaç, 2026 düz memur, hemşire, polis, asker, gardiyanlık, İKM, büro, teknisyen, katip, uzman çavuş, bekçi taban puanı kaç?

Kpss ile atanmak isteyen adaylar için taban puanlar, tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici rol oynuyor. "Düz memurluk için kaç puan gerekiyor, gardiyanlık ve bekçilik taban puanı kaç, hemşirelik için hangi puan yeterli?" soruları en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Meslek gruplarına göre KPSS taban puanları ve atanma ihtimallerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

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2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olması, adayların gözünü farklı meslek gruplarının taban puanlarına çevirdi. Düz memurluktan hemşireliğe, gardiyanlıktan bekçiliğe kadar pek çok kadroya başvurmayı planlayan adaylar, hedefledikleri pozisyon için kaç puan gerektiğini araştırıyor.

KPSS'DE TABAN PUAN NASIL OLUŞUR?

KPSS'de taban puanlar sabit değil. Bir kadronun taban puanı, o kadroya yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanla belirleniyor. Bu nedenle kadro sayısı, başvuran aday sayısı ve adayların puanlarına göre her yerleştirmede farklılık gösteriyor. ÖSYM, her yerleştirmenin ardından kadrolara ait en küçük ve en büyük puanları yayımlıyor.

2026 TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 KPSS puanlarıyla yapılacak yerleştirmelerin taban puanları, tercihlerin tamamlanıp yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Henüz 2026 puanlarıyla bir yerleştirme yapılmadığı için bu yıla ait kesin taban puanlar bulunmuyor.

MEMUR, HEMŞİRE VE TEKNİSYEN KADROLARI

Düz memur, büro personeli, İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), hemşire, teknisyen ve zabıt kâtibi gibi kadrolar, merkezi yerleştirme ya da kurum alımları yoluyla dolduruluyor. Bu kadroların taban puanları, alımın yapıldığı kuruma, kadronun bulunduğu ile ve eğitim düzeyine göre büyük farklılık gösteriyor.

POLİS, ASKER, UZMAN ÇAVUŞ VE BEKÇİ ALIMLARI

Polis, asker, uzman çavuş ve bekçi alımları ise genellikle ilgili kurumların kendi ilanlarıyla yapılıyor. Bu alımlarda KPSS puanı her zaman tek başına belirleyici olmuyor. Bazı alımlarda KPSS yalnızca başvuru şartı olarak aranırken, adaylar ayrıca fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık kontrolü gibi aşamalardan geçiyor. Bazı askeri alımlarda ise KPSS şartı hiç aranmayabiliyor.

ADAYLAR NEREDEN BAKMALI?

Adayların hedefledikleri kadronun güncel taban puanını öğrenmek için ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarındaki en küçük puan tablolarını ve ilgili kurumların resmi alım ilanlarını takip etmesi gerekiyor.