KPSS SINAVI BAŞVURU EKRANI 2026: Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın yakından takip ettiği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS başvuru ile sınav tarihleri kesinleşti. Peki, lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav sürecine ilişkin açıklanan resmi takvim…

KPSS SINAVI BAŞVURU EKRANI 2026

2026 KPSS başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru süreci başladığında sisteme giriş yaparak katılacakları sınav oturumunu seçebilecek ve başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili sınav ücretinin de kılavuzda belirtilen esaslara göre yatırılması gerekiyor.

2026 KPSS sürecinde Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki sınavların başvuru tarihleri birbirinden farklı olarak uygulanacak. Bu nedenle adayların kendi öğrenim düzeylerine ilişkin takvimi takip etmeleri önem taşıyor.

Başvuru ekranı, yalnızca ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru tarihleri içerisinde erişime açılacak.

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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre ilk başvuru süreci Lisans düzeyinde başlayacak.

KPSS B Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 01 Temmuz 2026

Bitiş: 13 Temmuz 2026

Lisans düzeyindeki KPSS başvuruları bu tarihler arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 29 Temmuz 2026

Bitiş: 10 Ağustos 2026

Ön lisans mezunları ve sınava katılma hakkı bulunan adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.

KPSS Ortaöğretim (Lise) Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 27 Ağustos 2026

Bitiş: 08 Eylül 2026

Ortaöğretim düzeyindeki adaylar için başvurular ÖSYM takviminde ilan edilen bu tarihler arasında alınacak.

LİSE (ORTAÖĞRETİM) ÖN LİSANS VE LİSANS KPSS BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Başvuru sürecinde adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ilgili sınav oturumunu seçerek başvuru işlemlerini tamamlayacak. Başvurunun tamamlanmasının ardından, kılavuzda belirtilen usule göre sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

2026 yılında uygulanacak KPSS oturumları için başvurular, her öğrenim düzeyi adına açıklanan takvim doğrultusunda ayrı tarihlerde alınacak. Adayların, kendi mezuniyet durumlarına uygun sınavın başvuru tarihlerini dikkate alarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda sınava ilişkin başvuru esasları, ücret bilgileri ve uygulama detayları ayrıca yer alacak.

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre KPSS oturumlarının uygulanacağı tarihler şu şekilde belirlendi:

2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)

Sınav Tarihi: 06 Eylül 2026

2026 KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün

Sınav Tarihi: 12 Eylül 2026

2026 KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün

Sınav Tarihi: 13 Eylül 2026

2026 KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Ekim 2026

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2026 – 10 Ağustos 2026

Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026

2026 KPSS Ortaöğretim (Lise)

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2026 – 08 Eylül 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

KPSS Lisans Sonuç Tarihi

Sonuç Açıklanma Tarihi: 07 Ekim 2026

ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 sınav takvimine göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki tüm KPSS oturumlarının başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşmiş durumda. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzu doğrultusunda belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin resmi duyurular ve kılavuz, ÖSYM tarafından yayımlandığında erişime açılacak.