KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? sorusunun yanıtı adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM henüz kesin sınav giriş belgesi tarihini duyurmadı. Sınav tarihi olan 25 Ekim 2026 öncesinde belgenin erişime açılması beklenirken, adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden sorular yöneltilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri, ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla belli olacak. Sınav giriş belgesi erişime açıldığında adaylar, kendileri için belirlenen sınav merkezini, bina ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin kesin yayımlanma tarihi henüz açıklanmadı. Sınav tarihi yaklaştığında ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS ekranını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar ÖSYM AİS'e giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için giriş belgesini önceden kontrol etmeleri ve sınava gidecekleri adresi önceden öğrenmeleri önem taşıyor.