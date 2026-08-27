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KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başladı mı? ÖSYM Lise KPSS sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başladı mı? ÖSYM Lise KPSS sınavı ne zaman?
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KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, başladı mı? ÖSYM Lise KPSS sınavı ne zaman? soruları, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Lise mezunlarının katılacağı 2026-KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecinde kritik tarihler belli olurken, adaylar gözlerini sınav gününe çevirdi. Peki, başvurular için son tarih ne? Sınav hangi gün yapılacak?

Ösym'nin 2026 KPSS Ortaöğretim takvimiyle birlikte adayların merak ettiği tarihler netleşti. Başvuruların başlamasıyla "KPSS başvurusu nasıl yapılır?", "Lise KPSS ne zaman?" ve "Başvuru için son gün ne?" soruları araştırılmaya başlandı. Özellikle sınav tarihine ilişkin detaylar adayların dikkatini çekerken, 2026-KPSS Ortaöğretim sürecinin ayrıntıları merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı. Ösym'nin açıkladığı takvime göre başvuru ekranı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı bulunuyor.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI

KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı için TIKLAYIN.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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