KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI SON DAKİKA: 2026 KPSS Ön Lisans 50,55,60,63,65,68,70,80 puanla nereye girebilirim?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde taban puanlar; kadro sayısı, adayların tercihleri ve başvuru koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Ön lisans mezunlarının P93 puan türüyle başvurabileceği memur, tekniker ve destek personeli gibi kadrolar merak edilirken, adaylar önceki yerleştirmelerin sonuçlarını da araştırıyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans atama puanları ve puanlara göre tercih edilebilecek kadrolar…

KPSS ÖNLİSANS 55, 60, 63, 65, 68, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS Ön Lisans puanlarıyla kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih dönemlerinde hangi kadrolara yerleşebileceklerini araştırıyor. Özellikle 55, 60, 63, 65, 68, 70, 75 ve 80 puan alan adaylar, geçmiş dönem yerleştirme sonuçlarını inceleyerek kendi puanlarıyla başvuru yapabilecekleri kadrolar hakkında fikir edinmeye çalışıyor. KPSS ön lisans atama taban puanları ise tercih edilen kadroya, kuruma ve şehre göre değişiklik gösteriyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme sonuçları ve sayısal veriler, adayların önceki atamalardaki taban puanları incelemesine imkân sağlıyor. Puanı düşük olan adaylar da farklı kurumların kontenjanlarını ve geçmiş yerleştirme verilerini takip ederek tercih seçeneklerini değerlendiriyor. KPSS Ön Lisans puanıyla hangi kadrolara başvurulabileceği ve yerleştirmelerde hangi kriterlerin dikkate alındığı merak ediliyor. Geçmiş dönem atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabiliyor.

KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, ilgili sınav kılavuzunda belirlenen esaslara göre uygulanıyor. Genel olarak KPSS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli kabul ediliyor. Yeni sınavın yapılamaması durumunda ise puanların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edebiliyor. Adayların tercih yapmadan önce kendi sınav dönemlerine ilişkin ÖSYM duyurularını ve kılavuzlarını incelemesi gerekiyor.

KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk kez atanacak adaylar için kadrolar A Grubu ve B Grubu olarak iki ana başlıkta değerlendiriliyor. A Grubu kadrolar, özel yarışma sınavı ve yetişme programı gibi süreçlerle personel alımı yapılan meslekleri kapsıyor. B Grubu kadrolar ise kamu kurumlarında ilk defa görev alacak personelin yerleştirildiği diğer kamu görevlerini içeriyor.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME VE ATAMA NASIL YAPILIR?

KPSS B Grubu kadrolarına yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından adayların puanları, tercihleri ve kadro kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Aynı puanı alan adaylar arasında öncelik, mezuniyet tarihi daha eski olana veriliyor. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması hâlinde yaşı büyük olan aday öncelikli kabul ediliyor.

ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayların atama işlemleri, ilgili kurumun belirlediği şartlar doğrultusunda yürütülüyor. Yerleştirildiği kadronun başvuru koşullarını karşılamayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları gerçekleştirilmeyebiliyor. Bu nedenle tercih öncesinde kadroların özel şartlarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.