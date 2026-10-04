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KPSS Ön Lisans sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı PDF?

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KPSS Ön Lisans sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı PDF?
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2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sınavın ardından "KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilmesini sağlayan sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini tamamlayan adaylar, netlerini hesaplamak için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklandı.

Ösym tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adayların gözü, soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe çevrildi. Sınav performansını değerlendirmek ve tahmini puanını öğrenmek isteyen binlerce aday, "KPSS Ön Lisans soruları PDF" ve "KPSS Ön Lisans cevap anahtarı" aramalarıyla güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl erişileceği, itiraz sürecinin nasıl işleyeceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Ösym, 2026-KPSS Ön Lisans sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü sınavla aynı gün kamuoyuyla paylaştı. Sınava başvuran adaylar ise Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki soruların tamamına 4 Ekim 2026 saat 13.30'dan itibaren kişisel olarak ulaşabiliyor. Böylece adaylar, kendi cevaplarını resmi sorularla karşılaştırarak sınav performanslarını değerlendirme imkânı buluyor.

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Soru kitapçığının tamamı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor. Giriş yapan adaylar, ilgili sınav bölümünden Temel Soru Kitapçığı'na ve cevaplara erişebiliyor.

SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMANA KADAR ERİŞİME AÇIK KALACAK?

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı'nı 14 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar inceleyebilecek. Bu tarihten sonra görüntüleme süreci sona ereceği için soruları kontrol etmek ya da cevaplarını yeniden gözden geçirmek isteyen adayların belirtilen süreyi kaçırmaması önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SORULARI PDF OLARAK PAYLAŞILABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin hatırlattığı üzere sınav soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıyor ve telif hakları kuruma ait bulunuyor. Bu nedenle sorular, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamıyor, dağıtılamıyor ya da yayımlanamıyor. Adayların soru ve cevaplara yalnızca ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden ulaşması öneriliyor; internette "KPSS Ön Lisans soruları PDF" adıyla dolaşan dosyalara itibar edilmemesi gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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