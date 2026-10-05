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KPSS Küçük Prens sorusu nedir? 2026 KPSS Ön Lisans Küçük Prens sorusunun cevabı ne?

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KPSS Küçük Prens sorusu nedir? 2026 KPSS Ön Lisans Küçük Prens sorusunun cevabı ne?
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4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların merak ettiği sorular arasında Küçük Prens sorusu da yer aldı. Türkçe testinde Küçük Prens üzerinden hazırlanan sorunun cevabı, sınavın ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS Küçük Prens sorusu nedir? 2026 KPSS Ön Lisans Küçük Prens sorusunun cevabı ne? Detaylar haberimizde.

4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların merak ettiği sorular arasında Küçük Prens de yer aldı. 1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu sınavda Türkçe testinde yer alan Küçük Prens sorusu, sınav sonrası gündeme geldi. Adaylar, “KPSS Küçük Prens sorusu nedir?” ve “2026 KPSS Ön Lisans Küçük Prens sorusunun cevabı ne?” sorularına yanıt aramaya başladı.

KPSS KÜÇÜK PRENS SORUSU NEDİR?

2026 KPSS Ön Lisans sınavında Türkçe testinde yer alan Küçük Prens sorusu, Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseriyle ilişkilendirildi. Okuma-anlama, paragrafta anlam ve çıkarım yapma kapsamında değerlendirilen soruda, Küçük Prens eserindeki temalar ile Küçük Prens’in çiçeği ve tilki arasındaki diyaloglardan yararlanıldığı belirtildi.

Sınavın ardından adayların dikkatini çeken sorunun, Küçük Prens üzerinden verilen metni anlamaya ve metinden çıkarım yapmaya yönelik olduğu aktarıldı.

2026 KPSS ÖN LİSANS KÜÇÜK PRENS SORUSUNUN CEVABI NE?

2026 KPSS Ön Lisans sınavında çıkan Küçük Prens sorusunun cevabı adaylar tarafından sınavın ardından araştırılmaya başlandı. Sorunun, Antoine de Saint-Exupéry’nin eseri Küçük Prens’te yer alan çiçek ve tilki arasındaki diyaloglar üzerinden kurgulandığı belirtildi.

Küçük Prens sorusunun kesin cevabının değerlendirilmesinde ÖSYM tarafından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı esas alınıyor. ÖSYM, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.

KÜÇÜK PRENS KİTABININ KONUSU NEDİR?

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından 1943 yılında yazılan Küçük Prens, çocuklara ve yetişkinlere yönelik eserler arasında yer alıyor.

Kitap, Sahra Çölü'ne uçağı düşen bir pilotun başka bir gezegenden gelen Küçük Prens ile karşılaşmasıyla başlıyor. Hikâyede sevgi ve dostluğun doğası ele alınırken Küçük Prens, kendi küçük gezegeninde bıraktığı gülüyle birlikte evreni keşfetmek üzere yolculuğa çıkıyor.

Eserde Küçük Prens’in çiçeği ve tilkiyle olan ilişkileri de anlatının önemli bölümleri arasında yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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