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Kpss iptal olacak mı? 2026 KPSS sınavıyla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından adaylar, “KPSS iptal davasını kim açtı, dava neden açıldı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler, sınavın iptaline yönelik dava sürecinden gelecek açıklamalara çevrildi

KPSS İPTAL OLACAK MI? KPSS İPTAL DAVASINI KİM AÇTI?

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşanan ulaşım sorunlarının ardından bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi ve 392 aday için eş değer sınav kararı alınması, süreci yargıya taşıdı. Avukat Mustafa Tuncel, KPSS'nin yalnızca söz konusu adaylar açısından değil, Türkiye genelinde iptal edilmesi talebiyle Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Peki, KPSS iptal olacak mı, KPSS iptal davasını kim açtı?

2026 KPSS'YE 1 MİLYON 708 BİN 329 ADAY KATILDI

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelindeki 145 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava toplam 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Şanlıurfa'da ise sınav günü Osmanbey Kampüsü'ne ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı adaylar sınav binalarına ulaşmakta sorun yaşadı.

Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunda ulaşımın aksaması ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından durum ÖSYM'ye bildirildi. Bunun üzerine kampüsteki sınav binalarına giriş süresi 30 dakika uzatıldı ve sınavın başlangıç saati 10.45 olarak belirlendi.

KPSS'DE 392 ADAY İÇİN EŞ DEĞER SINAV KARARI

ÖSYM, sınavın ardından Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav uygulamalarına yönelik inceleme başlattı. Sınav binalarında bulunan kamera kayıtları ile sınav tutanakları incelenerek yaşanan süreç değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde toplam 392 adayı ilgilendiren mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verdi.

ÖSYM tarafından alınan kararın, sınavda adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla uygulandığı bildirildi.

KPSS'NİN TÜRKİYE GENELİNDE İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

ÖSYM'nin 392 aday için eş değer sınav yapılmasına yönelik kararının ardından konu mahkemeye taşındı. Avukat Mustafa Tuncel, ÖSYM'ye yaptığı başvurunun ardından Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Tuncel'in açtığı davada 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının Türkiye genelinde iptal edilmesi talep edildi. Böylece dava, yalnızca Şanlıurfa'daki 392 adayın durumuyla sınırlı kalmayıp sınava katılan tüm adayları ilgilendiren bir talep içeriyor.

KPSS İPTAL DAVASINDA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?

Dava dilekçesinde sınavın bazı binalarda ilan edilen saatten yaklaşık 30 dakika sonra başlaması, bazı adayların soru kitapçıkları açıldıktan sonra salon dışına çıkmasına izin verildiği ve adaylar arasında cevap aktarımı yapıldığı yönündeki iddialara yer verildi.

Avukat Mustafa Tuncel ayrıca sınav başlangıcının 30 dakika ertelenmesine ilişkin uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine yönelik itirazlarını da mahkemeye sundu. Söz konusu iddiaların hukuki değerlendirmesi ise dava sürecinde yapılacak.

KPSS İPTAL OLACAK MI?

Şu aşamada ÖSYM tarafından 6 Eylül 2026 tarihli KPSS Lisans sınavının Türkiye genelinde iptal edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. ÖSYM'nin mevcut kararı, Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 22 salondaki 392 aday için eş değer sınav yapılmasını kapsıyor.

Türkiye genelindeki KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceği ise Ankara 24. İdare Mahkemesi'ne açılan davanın sonucuna ve süreç içerisinde alınacak yeni kararlara bağlı olacak. Bu nedenle sınava giren adayların, ÖSYM ve yargı makamlarından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.