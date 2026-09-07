KPSS iptal mi edildi? SON DAKİKA! 2026 KPSS iptal mi edilecek, iddialar doğru mu?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edilip edilmeyeceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Özellikle sınav merkezlerinden birinde yaşandığı belirtilen giriş sorunu nedeniyle adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS iptal mi edildi? 2026 KPSS iptal mi edilecek, iddialar doğru mu? Detaylar...

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ösym tarafından 2026 KPSS’nin Türkiye genelinde iptal edildiğine veya sınavın tamamen yeniden yapılacağına ilişkin resmi bir karar açıklanmış değil.

ÖSYM’nin resmi sınav takviminde 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül 2026 tarihinde uygulandığı belirtiliyor. ÖSYM ayrıca sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını da yayımladı.

Sınav günü yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak ise yol tıkanıklığı nedeniyle yüzlerce adayın saat 10.00 olan son giriş kuralına yetişemediği iddia edildi. Bölgeden gelen görüntüler ve iddialara göre kapıların kapanmasının ardından yapılan müdahaleyle girişlerin yeniden sağlandığı ve geç kalan bazı adayların sınava alındığı belirtildi.

Normal şartlarda Türkiye genelinde saat 10.15'te başlayan sınavın, söz konusu kampüsteki binalarda yaklaşık 30 dakika gecikmeli olarak, 10.45 civarında başlatıldığı ve adayların süre kaybı yaşamaması amacıyla sınavın sonuna 30 dakika eklendiği belirtildi.

Burada özellikle vurgulanması gereken nokta, bu gelişmelerin 2026 KPSS’nin Türkiye genelinde iptal edildiği anlamına gelmediğidir. ÖSYM tarafından resmi bir iptal veya tüm adayları kapsayan yeniden sınav kararı açıklanmadığı sürece adayların yalnızca resmi duyuruları esas alması gerekiyor.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

ÖSYM'nin güncel duyurularında 2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin çeşitli duyurular yer alırken, Türkiye genelinde sınavın iptal edildiğini veya yeniden yapılacağını açıklayan resmi bir duyuru bulunmuyor. ÖSYM'nin KPSS sınav grubu sayfasında 6 Eylül 2026 tarihinde sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığı görülüyor.

Bu nedenle adayların sınavın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde yalnızca ÖSYM'nin resmi açıklamalarını dikkate alması gerekiyor. Resmi bir karar açıklanmadığı sürece sınavın iptal edildiği ya da tüm adaylar için yeniden yapılacağı yönündeki iddialar bilgi olarak kabul edilmemeli, dikkate alınmamalıdır.