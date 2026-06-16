KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yürütülen tüm sınavlara ilişkin başvuru süreçleri, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla tamamlayabilmektedir. Peki, ÖSYM başvuruları ne zaman? 2026 KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman? Detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı sınav takvimi kapsamında KPSS başta olmak üzere birçok önemli sınav için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilmiştir. Aşağıda KPSS oturumlarına ilişkin güncel başvuru ve sınav tarihleri detaylı şekilde yer almaktadır.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

2026 KPSS Lisans süreci, kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen üniversite mezunu adaylar için en kritik sınav dönemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Sınav oturumları ise şu şekilde uygulanacaktır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 13 Eylül 2026

KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır. Bu sonuçlar, kamu personeli alımlarında temel değerlendirme kriteri olarak kullanılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans sınavı, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adaylar için düzenlenmektedir.

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir. Adayların belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Sınav süreci ise şu şekilde planlanmıştır:

KPSS Ön Lisans Sınavı: 4 Ekim 2026

Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır. Açıklanan sonuçlar, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım süreçlerinde kullanılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ortaöğretim, lise mezunu adayların kamu personeli olabilmesi için katılım sağladığı önemli bir sınavdır.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir.

Sınav ve sonuç takvimi ise şu şekildedir:

KPSS Ortaöğretim Sınavı: 25 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Sonuçları: 19 Kasım 2026

Bu süreç, özellikle ilk kez kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar için büyük önem taşımaktadır.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi), Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı özel bir sınavdır.

2026 yılı DHBT başvuru süreci 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar bu tarihlerde başvurularını ÖSYM sistemi üzerinden yapabilecektir.

Sınav takvimi ise şu şekildedir:

KPSS DHBT Sınavı: 1 Kasım 2026

KPSS DHBT Sonuçları: 25 Kasım 2026

Bu sınav, adayların dini hizmetler alanındaki bilgi düzeyini ölçen önemli bir değerlendirme aracıdır.

2026 KPSS NE ZAMAN?

2026 KPSS oturumları, yıl boyunca farklı eğitim seviyelerine göre planlanmış geniş kapsamlı bir sınav takvimi ile uygulanacaktır. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilmektedir.

Genel olarak 2026 KPSS süreci şu şekilde özetlenebilir:

KPSS Lisans oturumları: Eylül 2026

KPSS Ön Lisans sınavı: Ekim 2026 başı

KPSS Ortaöğretim sınavı: Ekim 2026 sonu

KPSS DHBT sınavı: Kasım 2026 başı

Bu takvim doğrultusunda adaylar, başvuru ve sınav süreçlerini dikkatle takip ederek hazırlıklarını planlamalıdır. KPSS süreci ÖSYM tarafından resmi olarak yürütülmekte olup tüm duyurular yalnızca ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi üzerinden takip edilmelidir.