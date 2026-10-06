Kpss 1.'si kim oldu, KPSS 1.'cisi hangi ilden çıkrı, 2026 KPSS full yapan var mı?

2026 KPSS sonuçları, başarı hikâyelerini de beraberinde getirdi. Sınavda dereceye giren adayların hikâyeleri sosyal medyada ilgi görürken, "KPSS birincisi kaç puan aldı, kaç kişi full çekti, birinciler hangi illerden çıktı?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. 2026 KPSS'de birinci olan adaylar ve dereceye girenlere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KPSS 1.'Sİ KİM OLDU, KPSS BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI, 2026 KPSS FULL YAPAN VAR MI?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olmasıyla birlikte merak edilen konulardan biri de sınavda dereceye giren adaylar oldu. Yaklaşık 1 milyon 708 bin adayın başvurduğu sınavda birinciliği kimin elde edeceği ve tüm soruları doğru cevaplayan bir aday olup olmadığı merak ediliyor.

2026 KPSS BİRİNCİSİ KİM?

2026 KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadığı için sınavın birincisi de henüz belli değil. Sonuçların açıklanmasının ardından dereceye giren adaylara ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ÖSYM BİRİNCİLERİ AÇIKLIYOR MU?

ÖSYM, sınav sonuçlarını adaylara bireysel olarak bildiriyor ve dereceye giren adayların isimlerini genellikle kendisi kamuoyuna açıklamıyor. KPSS birincilerine ilişkin bilgiler çoğunlukla adayların kendi paylaşımları, yerel basın ya da eğitim kurumlarının açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor.

2026 KPSS'DE FULL YAPAN VAR MI?

Genel Yetenek-Genel Kültür testlerindeki tüm soruları doğru cevaplayan bir aday olup olmadığı da sonuçların açıklanmasıyla belli olacak. Şu an için tüm soruları doğru cevapladığını resmi olarak doğrulayan bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada sonuçlar açıklanmadan paylaşılan "full yaptım" iddialarının ise resmi sonuçlarla doğrulanması gerekiyor.

KPSS BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

Birincinin ve dereceye giren diğer adayların hangi illerden çıktığı da sonuçların açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

ADAYLAR SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENECEK?

Adaylar sonuçlarını 7 Ekim 2026'da ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.