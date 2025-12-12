Doğada mantar toplamak, Türkiye'de özellikle doğa ve gastronomi meraklılarının ilgi gösterdiği bir aktivite haline geldi. Ancak her mantar türü güvenli değildir; bazıları ciddi sağlık riskleri taşır. Peki, Köygöçüren mantarı yenir mi, zehirli mi? Köygöçüren mantarı nerede bulunur? Mantardan zehirlenen Batuhan Badak kimdir? Detaylar haberimizde...

KÖYGÖÇÜREN MANTARI YENİR Mİ?

Köygöçüren mantarı, Türkiye'de doğada sıkça karşılaşılan ve amatör mantar toplayıcılarının merak ettiği türlerden biridir. Ancak "Köygöçüren mantarı yenir mi?" sorusunun yanıtı nettir: Bu mantar yenmemelidir. Çünkü yenilebilir bir tür olarak kabul edilmez; aksine yüksek derecede zehirli özellikler taşır. Görünüşü bazı yenilebilir mantarlarla karışabileceği için bilinçsiz tüketimi ciddi sağlık risklerine yol açar. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların yalnızca uzmanlar tarafından tanımlanmış türleri tüketilmelidir.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI ZEHİRLİ Mİ?

"Köygöçüren mantarı zehirli mi?" sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Bu mantar türü son derece zehirlidir ve mantar zehirlenmelerinin önemli bir kısmından sorumludur. Tüketildiğinde bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi erken belirtilerle kendini gösterir. İlerleyen vakalarda karaciğer ve böbrek fonksiyonları hızla bozulabilir, tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tanımlanmadan tüketilmemesi hayati önem taşır.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI NEREDE BULUNUR?

Köygöçüren mantarı, özellikle nemli ve yağışlı ormanlık alanlarda yetişir. Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça görülür. Doğada bulunsa da görünüşü bazı yenilebilir mantarlarla benzerlik taşıdığı için amatör mantar toplayıcıları için risklidir. Bu mantarın güvenli bir şekilde ayırt edilmesi ancak deneyimli mikologlar tarafından mümkündür.

MANTARDAN ZEHİRLENEN BATUHAN BADAK KİMDİR?

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Batuhan Badak, halasının oğlu Erdoğan Demirparmak ile birlikte topladıkları 'köygöçüren' mantarını tüketmeleri sonucu ağır sağlık sorunları yaşadı. 28 Kasım'da ormanda topladıkları mantarlardan birini çiğ olarak tükettikten sonra, akşam pişirerek yediler. Ertesi gün şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleriyle Balıkesir Şehir Hastanesi'ne başvurdular. İlk muayene sonrası taburcu edilen iki kuzenin şikâyetleri ağırlaşınca tekrar hastaneye götürüldü ve yoğun bakıma alındılar.

Batuhan'ın karaciğer fonksiyonları hızla bozuldu ve entübe edildi. Durumunun kritikleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada doktorlar, Batuhan'a babası Kenan Badak'ın karaciğerinin %68'ini nakletti. Başarılı operasyon sonrası Batuhan hayata tutundu. Bu olay, köygöçüren mantarının ne kadar tehlikeli olduğunu ve bilinçsiz tüketimin ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor.