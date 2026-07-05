Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk sinemasının unutulmaz komedi yapımları arasında yer alan Köyden İndim Şehire, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sıcacık hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve toplumsal mesajlarıyla hafızalarda yer edinen film hakkında "Köyden İndim Şehire nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte filme dair merak edilen tüm detaylar…

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire filmi, 1974 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Türk sinemasının usta isimlerinden Ertem Eğilmez otururken, senaryosu ise Sadık Şendil tarafından kaleme alındı. Film, dönemin sosyal yapısını mizahi bir dille ele almasıyla Yeşilçam'ın en sevilen eserlerinden biri olmayı başardı.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde Ankara'da gerçekleştirildi. Özellikle başkentin kent merkezi, dönemin mahalleleri ve çeşitli sokakları filmde sıkça kullanıldı. Hikâyenin köy bölümlerinde ise Ankara çevresindeki kırsal alanlardan yararlanıldığı biliniyor. Filmde yer alan şehir sahneleri, 1970'li yılların Ankara'sını yansıtan önemli görsel kayıtlar arasında gösteriliyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Köyden İndim Şehire, köyde yaşayan dört kardeşin buldukları defineyi altına dönüştürmek ve satmak amacıyla Ankara'ya gitmelerini konu alıyor. Hayatlarında ilk kez büyük bir şehre gelen kardeşler, şehir yaşamına uyum sağlamaya çalışırken birbirinden komik olaylarla karşı karşıya kalıyor.

Şehir hayatının kuralları, dolandırıcılar ve farklı yaşam biçimleri karşısında zor durumda kalan kardeşler, yaşadıkları maceralarla hem izleyiciyi güldürüyor hem de dönemin toplumsal yapısına mizahi göndermelerde bulunuyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın birbirinden değerli isimleri yer alıyor:

• Kemal Sunal

• Zeki Alasya

• Metin Akpınar

• Halit Akçatepe

• Münir Özkul

• Meral Zeren

• Ali Şen

• Bilge Zobu

• Reha Yurdakul

• Atilla Ergün

Başarılı oyuncu kadrosu, filmin günümüzde hâlâ büyük ilgi görmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEDEN HÂLÂ İZLENİYOR?

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Köyden İndim Şehire, ailece izlenebilen komedi filmleri arasında ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor. Güçlü senaryosu, unutulmaz karakterleri ve doğal oyunculuk performansları sayesinde film, her kuşağın keyifle izlediği Yeşilçam klasikleri arasında bulunuyor.

Özellikle Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin uyumu ile Ertem Eğilmez'in başarılı yönetmenliği, yapımı Türk sinema tarihinin en özel komedi filmlerinden biri hâline getiriyor.