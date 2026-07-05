Haberler

Beşiktaş'tan tatsız prova

Beşiktaş'tan tatsız prova
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan ekibi Mosonmagyar ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Wittmann Antal park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı rölantide geçti ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da yapılan ataklardan sonuç çıkmazken, mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç, Galatasaraylı minik taraftarı kırmadı

Kırkpınar'da güne damga vuran kare!
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Milletvekili Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum
Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar