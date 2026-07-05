Beşiktaş'tan tatsız prova

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Wittmann Antal park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı rölantide geçti ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da yapılan ataklardan sonuç çıkmazken, mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.