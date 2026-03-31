Kosova vize istiyor mu, Kosova vizesiz mi, Kosova Türklerden vize istiyor mu (2026)?

Peki, Kosova vize istiyor mu, Kosova Türklerden vize istiyor mu (2026)?

KOSOVA TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTİYOR MU? (2026 GÜNCEL)

Müjdeli haberi hemen verelim: Hayır, Kosova Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Türkiye ile Kosova Cumhuriyeti arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması uyarınca, Türk vatandaşları Kosova’ya vizesiz bir şekilde giriş yapabiliyor.

Ancak bu muafiyetin belirli sınırları ve kuralları bulunuyor:

Süre Sınırı: 180 gün (6 ay) içerisinde toplam 90 günü aşmayacak şekilde turistik seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Pasaport Türü: Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik pasaport sahiplerinin tamamı vizeden muaftır.

KOSOVA’YA GİTMEK İÇİN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

Birçok Balkan ülkesiyle (Sırbistan, Bosna-Hersek gibi) yapılan kimlikle geçiş anlaşmaları kafa karıştırabiliyor. Ancak Kosova için durum net: Kosova’ya giriş yapmak için geçerli bir pasaportunuzun olması şarttır. Sadece yeni tip çipli kimlik kartıyla giriş uygulaması şu an için resmi olarak yürürlükte değildir.

Önemli Not: Pasaportunuzun seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerlilik süresinin olması, sınır kapısında sorun yaşamamanız adına tavsiye edilir.

SINIR GEÇİŞİNDE İSTENEN BELGELER (YANINIZDA BULUNSUN)

Vize olmasa dahi, Kosova sınır polisinin rutin kontrol amacıyla sizden şu belgeleri talep etme hakkı vardır:

Gidiş-Dönüş Uçak Bileti: Ülkeden çıkış yapacağınızı kanıtlayan belge.

Konaklama Rezervasyonu: Otel veya kalınacak yerin onayı.

Yeterli Maddi İmkân: Seyahat süresince harcamalarınızı karşılayabileceğinizi gösteren nakit para veya kredi kartı.

Seyahat Sağlık Sigortası: Zorunlu olmasa da her yurt dışı seyahatinde olması güvenlik açısından önerilir.

KOSOVA SEYAHATİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. KOSOVA’DAN SIRBİSTAN’A GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?

Bu en kritik konulardan biridir. Eğer Kosova’ya doğrudan uçakla (Priştine Havalimanı üzerinden) girdiyseniz, pasaportunuzda Kosova damgası olacağı için Sırbistan üzerinden Türkiye'ye kara yoluyla dönmek veya Sırbistan'a girmek sorun olabilir (Sırbistan Kosova'yı tanımadığı için girişi yasa dışı sayabiliyor). Ancak önce Sırbistan’a girip oradan Kosova’ya geçerseniz genellikle bir sorun yaşanmaz.

2. ÇALIŞMA VEYA EĞİTİM İÇİN VİZE GEREKLİ Mİ?

Evet. 90 günü aşan konaklamalar, çalışma, eğitim veya aile birleşimi gibi durumlar için Kosova’nın Türkiye’deki temsilciliklerinden uzun süreli vize (D Tipi) veya oturum izni başvurusu yapmanız gerekmektedir.

3. KOSOVA'DA HANGİ PARA BİRİMİ GEÇERLİ?

Kosova, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen resmi para birimi olarak Euro (€) kullanmaktadır.

Özetle: 2026'da Kosova, Türk tatilciler için vizesiz, ekonomik ve kültürel açıdan zengin bir rota olmaya devam ediyor. Priştine’nin modern kafelerinden Prizren’in tarihi sokaklarına kadar vizesiz seyahatin tadını çıkarabilirsiniz.