Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Korkusuz Korkak, 1979 yapımı bir komedi filmi. Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın, senaryosunu Erdoğan Tünaş’ın üstlendiği film, İstanbul’un Beykoz ve Anadolu Hisarı semtlerinde çekildi. Kemal Sunal’ın “Bombacı Mülayim” olarak da hafızalara kazınan Mülayim Sert karakterine hayat verdiği film, yanlış bir teşhisle hayatı değişen sıradan bir memurun hikâyesini anlatıyor. İşte Korkusuz Korkak filmine dair merak edilenler.

KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak’ın çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Film, büyük ölçüde İstanbul’un Beykoz ve Anadolu Hisarı semtlerinde çekildi. Boğaz’ın Anadolu yakasındaki bu semtler, filmin pek çok sahnesine ev sahipliği yaptı.

KORKUSUZ KORKAK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak, 1979 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 1 saat 17 dakika süren film, Yeşilçam’ın 1970’li yılların sonundaki en sevilen komedi yapımları arasında yer alıyor.

KORKUSUZ KORKAK’IN KONUSU NE?

Film, bir şirkette memur olarak çalışan, geçim sıkıntısı çeken ve çevresindekiler tarafından sürekli ezilen Mülayim Sert’in hikâyesini anlatıyor. Bir gün tahlil yaptırmak için hastaneye giden Mülayim’in raporları başka bir hastanınkiyle karışıyor ve Mülayim, yalnızca altı aylık ömrünün kaldığını öğreniyor. Hiçbir tedavi imkânının olmadığını düşünen Mülayim, kalan günlerini korkusuzca yaşamaya karar veriyor ve ölüme meydan okumaya başlıyor.

Ölmek için altı ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmesi için kiralık katil Gaddar Kerim’i tutuyor. Ancak bu sırada aslında sapasağlam olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğreniyor. Artık eskisi gibi korkusuz olmayan Mülayim, çevresindeki herkesi kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaya başlıyor. Hemşire Sevil ona yardımcı olmaya çalışsa da Mülayim korkusunu yenemiyor. Sonunda hem Gaddar Kerim hem de Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim, beklenmedik bir şekilde ikisinin elinden de kurtuluyor.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde, Mülayim Sert karakterine hayat veren Kemal Sunal yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir, Ajlan Aktuğ, Zeki Alpan ve Yadigar Ejder gibi dönemin tanınmış oyuncuları bulunuyor.

KORKUSUZ KORKAK’IN YÖNETMENİ KİM?

Korkusuz Korkak’ın yönetmen koltuğunda, Kemal Sunal ile birçok başarılı filme imza atan Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaryosu ise Yeşilçam’ın usta senaristlerinden Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı.

KORKUSUZ KORKAK NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Korkusuz Korkak, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında en çok izlenen Kemal Sunal filmleri arasında yer almaya devam ediyor. Kemal Sunal’ın mimikleri, unutulmaz diyalogları ve sıradan insanı merkezine alan oyunculuk tarzı, Mülayim Sert karakterini Yeşilçam’ın en çok hatırlanan komedi karakterlerinden biri haline getirdi. Komediyi hüzünle harmanlayan hikâyesi ve kolay takip edilen yapısıyla film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.