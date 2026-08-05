İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Koray Beşli hakkında, dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen kriminal incelemelerde ulaşılan yeni bulgular sonrasında yeniden gözaltı kararı verildi. Emniyet birimlerince gözaltına alınan Beşli'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Peki, Koray Beşli kimdir, ne iş yapıyor? Koray Beşli olayı nedir? Detaylar haberimizde.

KORAY BEŞLİ KİMDİR?

Kamuoyunun gündemine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gelen Koray Beşli hakkında resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, devam eden adli süreçle sınırlı bulunuyor.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Koray Beşli hakkında, dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemelerde yeni bulgular elde edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından savcılık tarafından yeniden gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı ve konuya ilişkin nihai değerlendirmenin yargı sürecinin sonunda yapılacağı belirtildi.

KORAY BEŞLİ NE İŞ YAPIYOR?

Paylaşılan resmi bilgilerde Koray Beşli'nin mesleği veya çalışma hayatına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Kamuoyuna yansıyan gelişmeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan adli kararlar ve soruşturma sürecindeki gelişmelerle sınırlı durumda bulunuyor. Resmi makamlar tarafından mesleğine ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde kamuoyu bu bilgiler doğrultusunda bilgilendirilecek.

KORAY BEŞLİ OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Koray Beşli'ye ait dijital materyaller üzerinde detaylı kriminal inceleme gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre yapılan incelemelerde mesajlaşma kayıtları ile dijital içeriklerde 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışmalar ve görseller bulunduğu iddia edildi. Söz konusu içeriklerin kapsamı ve hukuki niteliğine ilişkin adli incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Elde edilen yeni bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Beşli'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan savcılığın, dijital materyallerde yer aldığı belirtilen yazışmalarda adı geçen kişi ve bağlantıları da incelemeye aldığı aktarıldı. Adli bilişim uzmanlarının dijital içerikler üzerindeki ayrıntılı analizlerinin sürdüğü, yapılacak incelemeler sonucunda yeni şüphelilere ulaşılmasının değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini vurgularken, dosyada yer alan iddiaların halen soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ve şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle süreç, adli makamların yürüteceği soruşturma ve yargılama sonucunda netlik kazanacak.