Konyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Konyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede gözler maç skoruna çevrildi. Konyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru nedir? soruları karşılaşmanın başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler, mücadelede atılan golleri ve maçın ne zaman sona ereceğini anlık olarak takip etmek istiyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Ligde önemli bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Konyaspor ile Trabzonspor, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı. Mücadele, Konya’da futbolseverlerin karşılaşmayı yakından takip edeceği Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları da mücadeleye ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, maç saati yaklaştıkça karşılaşmaya olan ilgi artacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Bein Sports 1 kanalının yayın platformlarındaki kanal numarasını kullanabilecek.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor maçını Bein Sports 1 üzerinden izlemek isteyen Digiturk aboneleri, kanalın 77. kanal üzerinden yayınına ulaşabilecek. Kanal numaralarının platformlara göre değişebilme ihtimali bulunduğundan, izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın listesini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Konyaspor Trabzonspor maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilecek. Digiturk platformunda Bein Sports 1, 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmanın yayın saatinde kanal üzerinden canlı olarak takip edilmesi mümkün olacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Konyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Bein Sports 1 ekranlarında mücadeleyi takip edebilir. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesindeki gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR İLK 11’LERİ:

Konyaspor 11'i:



Trabzonspor 11'i:

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç henüz başlamadı.