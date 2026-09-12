Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Konyaspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri gündemde. Konyaspor Trabzonspor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. İşte Konyaspor Trabzonspor maçının yayın kanalı ve izleme detayları.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor Trabzonspor karşılaşması için geri sayım sürüyor. Ligde önemli bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve nereden izlenebileceği araştırılıyor. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Konyaspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor ve maç nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Konya'da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmanın başlangıç saati ise 20.00 olarak açıklandı.

İki takımın ligdeki mücadelesini takip etmek isteyen taraftarlar, maç öncesinde yayın bilgilerini araştırırken karşılaşmanın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1'in bulunduğu yayın platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

Müsabakanın yayın bilgileri kapsamında Digiturk platformunda Bein Sports 1 kanalı 77. sırada yer alıyor. Kanal numaraları platformların güncel yayın düzenlemelerine göre değişebileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 üzerinden Konyaspor Trabzonspor maçını takip edebilecek. Maçın yayın hakları doğrultusunda karşılaşmanın canlı yayını Bein Sports ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Maç öncesinde yayın platformlarının güncel bilgilerini kontrol etmek, olası kanal değişiklikleri veya yayın programındaki güncellemelerden haberdar olmak açısından önem taşıyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Trabzonspor karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. 12 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, takımların sahaya çıkış saatini ve yayın programını yakından takip ediyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Konyaspor Trabzonspor maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Konya'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Konyaspor Trabzonspor maçını canlı takip etmek isteyen izleyiciler, Bein Sports 1 yayınını kullanabilecek. Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR İLK 11’İ:

Konyaspor 11'i:





Trabzonspor 11’i: