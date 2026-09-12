Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda Konyaspor Trabzonspor maçı nereden nereden, nasıl izlenir?

Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde futbolseverler, “ Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?” ve “ Konyaspor Trabzonspor maçı nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Ligin önemli mücadelelerinden biri olan karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm yayın bilgileri...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 12 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Digiturk platformu üzerinden BeIN Sports 1 kanalına ulaşabilecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma, BeIN Sports 1 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayın platformlarındaki BeIN Sports 1 kanalını kullanabilecek. Karşılaşmanın dijital yayın seçenekleri için ilgili yayın platformlarının güncel yayın bilgileri takip edilebilir.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki Konyaspor Trabzonspor karşılaşması 20.00'de başlayacak. 12 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler takımların sahaya çıkacağı saati araştırıyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor Trabzonspor maçına ilişkin temel yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Konyaspor - Trabzonspor

• Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

• Saat: 20.00

• Stadyum: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

• Yayın Kanalı: BeIN Sports 1

• Platform: Digiturk