Konyaspor Galatasaray ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Konyaspor Galatasaray maç kadrosunda kimler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konyaspor – Galatasaray maçının ilk 11’leri açıklandı. Teknik direktör İlhan Palut ve Okan Buruk’un tercihleri netleşirken, gözler özellikle Galatasaray’ın hücum hattına ve ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in durumuna çevrildi. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İşte Konyaspor – Galatasaray maçının ilk 11’leri ve maça dair tüm detaylar.

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamıyor. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katıldı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 42 bin kişilik kapasiteye sahip Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

GALATASARAY LİGDE NE DURUMDA?

Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından ligde 22 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Stuttgart’ı ağırlayacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.

KONYASPOR’UN İLK 11’İ



GALATASARAY’IN İLK 11’İ