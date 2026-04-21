Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Konyaspor'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Konyaspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Konyaspor bu akşam Fenerbahçe ile ZTK maçı oynayacak. Konyaspor'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Konyaspor'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Konyaspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA? KUPADA DEV ÇEYREK FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) heyecan, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir eşleşmeyle devam ediyor. Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, yarı final yolunda zorlu Konya deplasmanına konuk oluyor. 21 Nisan 2026 Salı günü (bugün) oynanacak bu kritik karşılaşma, tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ise 20:30 olarak açıklandı. Kazanan taraf adını son dörde yazdırırken, mağlup olan ekip kupa serüvenine veda edecek.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Milyonlarca taraftarın sonucunu merakla beklediği Konyaspor - Fenerbahçe çeyrek final mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın yayın haklarını elinde bulunduran ATV, bu önemli karşılaşmayı yüksek çözünürlük kalitesiyle tüm Türkiye’ye ulaştıracak. Futbol tutkunları, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden bu dev randevuyu televizyonlarından takip edebilecek.

ATV FREKANS VE KANAL NUMARALARI: MAÇI NASIL İZLERİM?

Konyaspor - Fenerbahçe kupa maçını ATV üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için platform ve kanal bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 25. Kanal

• D-Smart: 25. Kanal

• Kablo TV: 24. Kanal

• Tivibu: 24. Kanal

• Turkcell TV+: 24. Kanal

• Vodafone TV: 25. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz erişim

Ayrıca internet erişimi olan kullanıcılar, ATV’nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayını anlık olarak seyredebilirler.

MAÇ NEREDE OYNANACAK? KONYA’DA KUPA ALARMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki bu zorlu randevuya Konya şehri ev sahipliği yapıyor. Konyaspor ve Fenerbahçe, Konya’nın sahasında kozlarını paylaşacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE İLK 11'LER