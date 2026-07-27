Konya yangın söndü mü, Konya Eski Sanayi yangın devam ediyor mu?

Konya Eski Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın sonrası vatandaşlar, yangının kontrol altına alınıp alınmadığını öğrenmek için son dakika gelişmelerini araştırıyor. "Konya yangın söndü mü, Konya Eski Sanayi yangını devam ediyor mu?" sorularına yanıt aranırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yetkililerden gelecek açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

KONYA YANGIN SÖNDÜ MÜ, KONYA ESKİ SANAYİ YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Hurdalık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Olayın ardından vatandaşlar, "Konya yangın söndü mü, Konya Eski Sanayi yangını devam ediyor mu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve polis ekibi, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONYA ESKİ SANAYİ YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Konya Selçuklu ilçesindeki Eski Sanayi Bölgesi'nde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları sürerken, ekipler olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir alıyor.

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın, Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Sanayi Bölgesi'nde, Tren Garı yakınındaki hurdalık alanda meydana geldi. Kısa sürede yükselen yoğun siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından da görüldü ve vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.