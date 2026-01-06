Konya okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Konya'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 7 Ocak Çarşamba günü Konya'da eğitime ara verilip verilmediği konusunda Konya Valiliği'nden bir açıklama bekleniyor. Kar tatili ile ilgili son durum hakkında bilgi almak için Konya Valiliği'nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

KONYA HAVA DURUMU

Meteorolojiden Uyarı: Sıcaklıklar Sert Düşüyor, Yağışlı Hava Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta ortasından itibaren bölgede sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Özellikle Cuma günü karla karışık yağmur beklentisiyle birlikte termometrelerin sıfırın altına düşeceği öngörülüyor.

5 Günlük Hava Tahmin Raporu

• 7 Ocak Çarşamba: Haftaya parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlanıyor. Hava sıcaklığı en düşük 2°C, en yüksek 16°C seviyelerinde seyredecek.

• 8 Ocak Perşembe: Gökyüzü bulutlanırken sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında değişirken rüzgar hızının saatte 21 km'ye çıkması tahmin ediliyor.

• 9 Ocak Cuma: Haftanın en kritik günü yaşanacak. Hava sıcaklığının gündüz 8°C'ye, gece ise -1°C'ye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur bekleniyor. Nem oranı %94 ile en yüksek seviyesine ulaşacak.

• 10 Ocak Cumartesi: Yağış bölgeyi terk ederken dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Gece sıcaklığının -3°C'ye kadar gerilemesi beklenirken, günün az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde tekrar sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 3°C ile 12°C arasında olması beklenirken rüzgarın saatte 25 km hızla esmesi öngörülüyor.

Geçmiş Yılların Ortalaması

Bölgede 1991-2020 yılları arasında gerçekleşen ortalama en yüksek sıcaklıklar 3,4°C ile 4,9°C arasında değişirken, bu yılki tahminlerin yer yer bu ortalamaların üzerinde seyrettiği ancak uç değerlere yakın seyredeceği görülmektedir.

Önemli Uyarı: Cuma günü beklenen karla karışık yağmur ve Cumartesi gecesi yaşanabilecek buzlanma riskine karşı özellikle sürücülerin tedbirli olması önerilmektedir.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.