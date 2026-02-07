Konya MEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Konya'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Konya elektrik kesintisi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Konya'da elektrik kesintileri:

Konya Karatay İlçesi Elektrik Kesintileri

7 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden etkilenecek yerler şunlardır:

Ağsaklı Mahallesi Ağsaklı Caddesi.

Akörenkışla Mahallesi 182405. Sokak, 21127. Sokak, 21619. Sokak, 21661. Sokak, 21668. Sokak, 21677. Sokak, 21678. Sokak, 21679. Sokak, 21680. Sokak, 21694. Sokak, 21697. Sokak ve Akörenkışla Caddesi.

Beşağıl Mahallesi 21101. Sokak, 21110. Sokak, 21117. Sokak, 21126. Sokak, 21127. Sokak, 21130. Sokak, 21131. Sokak, 21133. Sokak, 21680. Sokak ve Beşağıl Caddesi.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında küçük ek tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ulubatlıhasan Mahallesi Hoşsohbet Sokak ve Sıraç Gülşen Sokak kesintiden etkilenecektir.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Obruk Mahallesi 21301. Sokak, 21302. Sokak, 21314. Sokak, 21317. Sokak, 21318. Sokak, 21319. Sokak, 21320. Sokak, 21321. Sokak, 21322. Sokak, 21323. Sokak, 21324. Sokak, 21325. Sokak, 21326. Sokak, 21327. Sokak, 21328. Sokak, 21331. Sokak, 22702. Sokak ve Obruk Caddesi.

Sürüç Mahallesi Sürüç Caddesi de kesintiden etkilenecektir.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tatlıcak Mahallesi Uzungeçit Sokak kesintiden etkilenecektir.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında yeni tesis yapılması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İsmil Mahallesi 21903. Sokak, 22097. Sokak, 22118. Sokak, 22125. Sokak, Anıt Caddesi ve İsmil Caddesi kesintiden etkilenecektir.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında özel elektrikçi mühendis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başak Mahallesi genelinde çok sayıda sokak ve Ulvi Sultan Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca Erler Mahallesi Ak Toprak Sokak, Cönk Sokak, Fazlı Sokak ve Varol Sokak ile Saraçoğlu Mahallesi Altınoluk Sokak ve Saraçoğlu Caddesi kesinti kapsamındadır.

9 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Acıdort Mahallesi 182200. Sokak, 182202. Sokak, 20752. Sokak, 20763. Sokak, 20770. Sokak, 20780. Sokak, 20781. Sokak, 20798. Sokak, 20800. Sokak, Acıdort Caddesi ve Aksaray Çevre Yolu Caddesi.

Çengilti Mahallesi 20705. Sokak, 20708. Sokak, 20711. Sokak, 20714. Sokak, 20840. Sokak, Acıdort Caddesi, Aksaray Çevre Yolu Caddesi ve Çengilti Caddesi.

Ortakonak Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Konya Selçuklu İlçesi Elektrik Kesintileri

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında küçük ek tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çaltı Mahallesi 202100. Sokak, 202101. Sokak, 25750. Sokak ile 25799. Sokak arasındaki sokaklar ve Çaltı Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Saricalar Mahallesi 18351. Sokak ve Yazır Mahallesi Ulusal Sokak da kesinti kapsamındadır.

9 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında küçük ek tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Yaylası Caddesi.

Bilecik Mahallesi Aydın Sokak, Bilecik Caddesi, Bütün Sokak, Canlı Sokak, Çamlık Sokak, Dedebaşı Caddesi, Efe Sokak, Ergenekon Sokak, Ertuğrul Sokak, Gazi Sokak, Göktaş Caddesi, Hafız Ali Sokak, Kale Caddesi, Karanfil Caddesi, Kayık Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Kerim Sokak, Kestel Yolu Sokak, Kurşunlu Sokak, Menderes Sokak, Menekşe Sokak, Okuş Sokak, Rüştü Sokak, Rüzgarlı Caddesi, Şahin Caddesi, Şıh Ali Sokak, Tekin Sokak, Uslu Sokak ve Yenibelediye Caddesi.

Sancak Mahallesi Sıhhat Sokak da kesintiden etkilenecektir.

10 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında küçük ek tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ardıçlı Mahallesi 16570. Sokak, 16576. Sokak, 16579. Sokak, 16582. Sokak, 16589. Sokak, 16591. Sokak, 16592. Sokak, 16593. Sokak, 16594. Sokak, 16595. Sokak, 16596. Sokak, 16597. Sokak, 16599. Sokak, 16600. Sokak, 16601. Sokak, Ardıçlı Yaylası Caddesi, Ulupınar Caddesi ve Yenibelediye Caddesi kesintiden etkilenecektir.