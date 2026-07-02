Komedyen Deniz Göktaş kimdir? Deniz Göktaş ne dedi?

Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından kamuoyunun gündemine gelen komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Göktaş'ın gözaltına alınması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Deniz Göktaş kimdir? Deniz Göktaş kaç yaşında, nereli? Deniz Göktaş ne dedi? Deniz Göktaş neden gözaltına alındı? İşte komedyenin yaşamı, kariyeri ve soruşturma sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler.

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Deniz Göktaş, 1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi. Çorumlu işçi-memur bir ailenin çocuğu olan Göktaş, eğitim hayatına akademik alanda başladı.

Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başlayan Deniz Göktaş, daha sonra aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü'ne geçiş yaptı ve lisans eğitimini bu bölümde tamamladı. Ardından Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul'a sinema eğitimi amacıyla gelen Göktaş'ın komedi kariyeri ise 2019 yılında başladı. Aynı yıl TuzBiber Komedi Kulübü tarafından düzenlenen açık mikrofon etkinliğinde ilk kez sahneye çıkan Göktaş, sergilediği yaklaşık beş dakikalık performansın ilgi görmesiyle profesyonel stand-up kariyerine adım attı.

2020 ile 2023 yılları arasında farklı sahnelerde gösterilerini sürdüren komedyen, hazırladığı stand-up gösterisini 2023 yılında Ses Tiyatrosu'nda "Selam Selam" adıyla kayda aldı ve YouTube üzerinden yayımlayarak bu gösterisini tamamladı.

COVID-19 pandemisi döneminde podcast yayıncılığına yönelen Deniz Göktaş, bu alandaki çalışmalarıyla daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Spotify platformunda "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer'da ise "Haset" isimli podcast serilerini hazırlayıp sundu.

Bunun yanı sıra 2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı. Oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Göktaş, "Gibi" dizisinin bir bölümünde rol aldı. Ayrıca 2022 yapımı "Ben Tek Siz Hepiniz" adlı kısa filmde oyuncu olarak yer aldı.

DENİZ GÖKTAŞ NE DEDİ?

Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilmesi" gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Paylaşılan bilgilere göre soruşturma, sosyal medya platformlarında yayımlandığı belirtilen içeriklere dayandırıldı.

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisiyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak, Başsavcılık açıklamasında yer alan "bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler" gösterildi.

Yurt dışında tatilde bulunan Deniz Göktaş'ın Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda gözaltı işlemi, devam eden soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma sürecine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında kamuoyuyla paylaşılmış yeni bir bilgi bulunmuyor.