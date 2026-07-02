53 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu

Niğde'de bir otelde konaklayan 53 yaşındaki adamın kaldığı odada cansız bedeni bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel görevlilerinin uzun süre Ü.E.'den haber alamaması üzerine kontrol için odaya girildi. Ü.E.'yi hareketsiz halde bulan görevliler durumu ihbar etti. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ü.E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı