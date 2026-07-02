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53 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu

53 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu
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Niğde'de bir otelde konaklayan 53 yaşındaki Ü.E., kaldığı odada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde'de bir otelde konaklayan 53 yaşındaki adamın kaldığı odada cansız bedeni bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel görevlilerinin uzun süre Ü.E.'den haber alamaması üzerine kontrol için odaya girildi. Ü.E.'yi hareketsiz halde bulan görevliler durumu ihbar etti. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ü.E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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