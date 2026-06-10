enerbahçe Spor Kulübü'nün geçmiş dönem yöneticileri arasında yer alan Derviş Köksal Özbek'in vefatı, sarı-lacivertli camiada büyük üzüntü yarattı. Kulübe uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde hizmet eden Özbek için Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenirken, Fenerbahçe'nin önde gelen isimleri ve ailesi son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya geldi. Peki, Köksal Özbek kimdir? Köksal Özbek neden öldü? Detaylar haberimizde.

KÖKSAL ÖZBEK KİMDİR?

Derviş Köksal Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan eski yöneticilerden biridir. Aynı zamanda eski basketbolculardan olan Özbek, kulüp bünyesinde hem sportif hem de idari alanlarda önemli sorumluluklar üstlendi.

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre Köksal Özbek, 1990-1992 ve 1998-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Kulübün 3128 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Özbek, yıllar boyunca Fenerbahçe'nin kurumsal yapısına katkı sağlayan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Fenerbahçe Sporcuları Derneği Başkanı Turgut Gür, törende yaptığı konuşmada Özbek ile yaklaşık 50 yıllık dostluklarının bulunduğunu ifade ederken, onun kulübe olan bağlılığını ve kişiliğini vurguladı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise Köksal Özbek'in kulüp tarihine yön veren düşünceleriyle hafızalarda yer ettiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yaptığı konuşmada Özbek ile yaklaşık 46 yıl önce tanıştığını ve uzun yıllar birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Yıldırım, Fenerbahçe için gerçekleştirilen birçok projenin ve eserin altında Köksal Özbek'in de imzasının bulunduğunu söyledi.

FENERBAHÇE'DE DÜZENLENEN VEDA TÖRENİ

Merhum Derviş Köksal Özbek için ilk tören, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, yüksek divan kurulu üyeleri, şube sorumluları ve kulüp çalışanları katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda Özbek'in Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetler, kulübe olan bağlılığı ve camia içerisindeki yeri ön plana çıkarıldı.

Şekip Mosturoğlu, yaptığı konuşmada Köksal Özbek'in konulara hakimiyeti, güçlü hafızası ve vizyon sahibi kişiliğiyle öne çıktığını ifade etti. Mosturoğlu ayrıca, Özbek'in yalnızca idari görevleriyle değil; dürüstlüğü, sadakati ve vakur duruşuyla da örnek bir isim olduğunu belirtti.

Önceki Genel Sekreter Orhan Demirel ise Köksal Özbek'in Fenerbahçe'ye karşılıksız hizmet eden ve kulüp için büyük emekler veren bir isim olduğunu söyledi.

KÖKSAL ÖZBEK NEDEN ÖLDÜ?

Derviş Köksal Özbek'in vefat nedeni hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamalarda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN DUYGUSAL VEDA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı. Özbek ile uzun yıllara dayanan dostluklarına değinen Yıldırım, birlikte verdikleri mücadeleleri ve kulübe yaptıkları hizmetleri anlattı.

Yıldırım konuşmasında, Köksal Özbek'in yalnızca bir çalışma arkadaşı değil, aynı zamanda dostu ve yol arkadaşı olduğunu ifade etti. Tören sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanan Yıldırım'ın duygusal anları kameralara da yansıdı.

Fenerbahçe Başkanı, Özbek'in kulüp tarihindeki yerinin unutulmayacağını ve camianın onu her zaman hatırlayacağını söyledi.

FENERBAHÇE CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Köksal Özbek'in vefatı, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı. Törende yapılan konuşmalarda ortak vurgu, Özbek'in kulübe olan sevgisi, yıllar boyunca verdiği emek ve Fenerbahçe'nin gelişimine sunduğu katkılar oldu.

Kulüp yöneticileri ve camia temsilcileri, Özbek'in hizmetlerinin kulüp tarihinde yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Özellikle Yüksek Divan Kurulu toplantılarındaki konuşmaları, kulübe dair görüşleri ve yön gösterici fikirleri birçok isim tarafından hatırlatıldı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada da merhum Derviş Köksal Özbek'e Allah'tan rahmet dilenirken, ailesine, yakınlarına ve tüm camiaya başsağlığı mesajı iletildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki törenin ardından Köksal Özbek'in Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu dualar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Merhum Derviş Köksal Özbek için cenaze namazının İstanbul'daki Kızıltoprak Zühtü Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacağı açıklandı. Ardından Özbek, ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik, genel sekreterlik ve yüksek divan kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Derviş Köksal Özbek, kulübe verdiği uzun yıllara dayanan hizmetleriyle hafızalarda yer almaya devam edecek.