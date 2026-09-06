Kocaelispor Samsunspor CANLI nereden izlenir? Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Kocaelispor ile Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam karşı karşıya geliyor. 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...
KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE!
Kocaelispor ile Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ, KANALDA NEREDEN İZLENİR?
Kocaelispor - Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadeleyi belirtilen yayın kanalı üzerinden takip edebilecek.