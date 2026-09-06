Kocaelispor Samsunspor CANLI nereden izlenir? Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Kocaelispor ile Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam karşı karşıya geliyor. 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE!

Kocaelispor ile Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ, KANALDA NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor - Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadeleyi belirtilen yayın kanalı üzerinden takip edebilecek.