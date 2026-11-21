Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaelispor Fenerbahçe maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listeye göre karşılaşmanın VAR'ında Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia görev yapacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan üstlenirken, dördüncü hakem Alpaslan Şen, AVAR ise Mehmet Emin Tuğral olacak. Bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Kocaelispor Fenerbahçe maçının hakemi kim, VAR'da kim var, yardımcı hakemler kimler ve maç hangi kanalda soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor Fenerbahçe maçının hakem kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kocaelispor Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak. Dördüncü hakem Alpaslan Şen olurken VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral görev yapacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR hakemi, Portekizli Gustavo Fernandes Correia. AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral görev yapacak. VAR ekibi, maç süresince gol, penaltı, kırmızı kart ve kimlik hatası gibi kritik pozisyonları inceleyecek.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE HAKEM KADROSU

Kocaelispor Fenerbahçe maçının hakem kadrosu şöyle:

Hakem: Kadir Sağlam

Yardımcı hakemler: Anıl Usta, Murat Altan

Dördüncü hakem: Alpaslan Şen

VAR: Gustavo Fernandes Correia

AVAR: Mehmet Emin Tuğral

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA YABANCI VAR HAKEMİ

Kocaelispor Fenerbahçe maçında VAR odasında Portekizli bir hakemin görev alacak olması dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu, kritik görülen bazı karşılaşmalarda yabancı VAR hakemlerine görev veriyor. Gustavo Fernandes Correia, Kocaeli'deki mücadelede saha hakemi Kadir Sağlam ile birlikte çalışacak.

HAKEM ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Trendyol Süper Lig'de karşılaşmaları yönetecek hakemler, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından belirleniyor. Hakem atamaları genellikle maç haftası içinde açıklanıyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı, Kocaelispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE KARŞISINDA

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almak istiyor. Fenerbahçe ise Kocaeli deplasmanından üç puanla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın mücadelesi, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.